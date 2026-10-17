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Atlas vence al Necaxa

Por El Universal

Octubre 17, 2026 03:00 a.m.
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Atlas vence al Necaxa
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      México.- El Atlas de Hernán Crespo no es espectacular, pero le basta para conseguir los resultados. Esta vez, con un hombre menos, se impusieron en el estadio Victoria frente a los Rayos de Necaxa.

      Con goles de Ryan Mmaee (5´) y Manuel Capasso (90´), los Rojinegros se impusieron (0-2) como visitantes ante unos Rayos hundidos en el fondo de la clasificación.

      Corrían apenas cinco minutos cuando el delantero marroquí apareció en segundo poste para empujar el esférico. Anotación que "afectó" el ritmo del partido; las emociones fueron mínimas en la primera mitad.

      Ya son 10 partidos sin victoria del Necaxa y eso se ve reflejado en el terreno de juego. Ni con Juan Reynoso han podido recuperar el camino de la victoria y por ahora son penúltimos de la tabla con apenas nueve puntos.

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      Por su parte, los Zorros no convencen, pero saben aprovechar los momentos y en esta ocasión estuvieron contra las cuerdas con la expulsión de Milton Valenzuela por una dura entrada sobre Emi Rodríguez.

      Sin embargo, jamás se vio reflejado en el terreno de juego esa diferencia numérica. Los Rayos jamás lo aprovecharon ser uno más y mejor los tapatíos sentenciaron la victoria al minuto 90 con el tanto del argentino Capasso.

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