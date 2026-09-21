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Atlético de San Luis femenil sigue en plan grande

Por Romario Ventura

Septiembre 21, 2026 03:00 a.m.
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Atlético de San Luis femenil sigue en plan grande
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      El Atlético de San Luis Femenil consiguió una importante victoria de 2-1 sobre Pachuca la tarde de este domingo 20 de septiembre en el Estadio Libertad Financiera, resultado que tuvo como gran protagonista a Enyerliannys Higuera, autora de los dos goles potosinos.

      El encuentro fue intenso desde los primeros minutos, con ambos equipos buscando generar peligro. Pachuca tuvo una de sus oportunidades más claras al minuto 38, cuando Charlyn Corral quedó frente al arco, pero Frida Vargas apareció con una barrida providencial para evitar la anotación visitante.

      Antes del descanso, al minuto 45, una falta dentro del área sobre Fernanda Sánchez fue sancionada como penal. Higuera tomó la responsabilidad y convirtió desde los once pasos para darle al conjunto potosino la ventaja de 1-0.

      En la segunda parte, San Luis mantuvo la presión y al 62´ encontró el segundo tanto. Daniela Delgado sacó un disparo que se estrelló en el poste y Higuera aprovechó el rebote para firmar su doblete. Pachuca respondió tres minutos después con un autogol de Frida Vargas, pero la defensa local logró mantener el orden para conservar el 2-1.

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      Además del triunfo, Enyerliannys Higuera alcanzó 22 anotaciones con Atlético de San Luis Femenil, igualando la marca histórica de goles de la institución. Las potosinas volverán a la actividad el próximo domingo 27 de septiembre, cuando visiten a Tigres en el Estadio Universitario.

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