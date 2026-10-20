Atlético de San Luis recibe al Querétaro
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Atlético de San Luis recibirá este martes a los Gallos Blancos de Querétaro en una nueva edición del Clásico de la 57, programado a las 19:00 horas en el Estadio Libertad Financiera. El encuentro representa uno de los compromisos más esperados por la afición potosina y una oportunidad importante para que el conjunto rojiblanco sume tres puntos en casa, en un duelo marcado por la rivalidad regional.
En conferencia previa al encuentro, realizada después del entrenamiento matutino de este lunes, el director técnico Diego Mejía destacó la importancia del partido y llamó a la afición a respaldar al equipo. "Es el partido más esperado del año para nosotros. Sabemos la rivalidad que existe y, bueno, ser claros, pedir el apoyo de la afición, ir a disfrutar el partido, que la rivalidad quede en la cancha, pero es un partido que queremos dejar el alma, vamos a poner todo el corazón para buscar sacar el resultado", expresó el estratega potosino.
Mejía también reconoció que el corto tiempo de recuperación entre el compromiso anterior y el Clásico de la 57 obliga al cuerpo técnico a analizar cuidadosamente la alineación. El entrenador señaló que el plantel cuenta con 24 jugadores y que será importante elegir los perfiles adecuados para afrontar el encuentro. Pese al desgaste acumulado, aseguró que el equipo se encuentra motivado y confía en que llegará con energía para disputar el partido ante Querétaro.
Por su parte, el mediocampista Óscar Macías aseguró que el Atlético está concentrado en su propio funcionamiento y en la necesidad de conseguir una victoria ante su afición. "No nos importa cómo venga el rival. Nosotros somos necesitados de sumar en casa. Sabemos que es un clásico y vamos a salir a muerte por eso", afirmó. El jugador también subrayó la importancia de hacer valer la localía y conseguir los tres puntos para defender el orgullo de la ciudad.
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Los antecedentes recientes favorecen ligeramente al Atlético de San Luis, que en sus últimos ocho enfrentamientos directos frente a Querétaro registra cuatro victorias, un empate y tres derrotas. El antecedente más reciente se produjo el 14 de febrero, cuando los potosinos vencieron 3-0 a los Gallos Blancos en el Estadio Libertad Financiera, con anotaciones de Joao Pedro, Jesús Medina y Miguel García.
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