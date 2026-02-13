logo pulso
Atlético y Gallos, duelo de urgencias en SLP

San Luis y Querétaro llegan con presión por los puntos en la jornada 6 del Clausura 2026

Por El Universal

Febrero 13, 2026 08:41 a.m.
A
Atlético y Gallos, duelo de urgencias en SLP

Atlético San Luis y Querétaro se enfrentarán con la urgencia de sumar puntos, en partido pactado de la jornada 6 de la Liga MX.

El apretado calendario del Clausura 2026 sigue avanzando a paso veloz y este sábado el Atlético, encabezado por Joao Pedro, buscará imponer su localía y superar la derrota de la semana pasada cuando Necaxa le propinó cuatro goles a uno en el Estadio Victoria.

El cuadro dirigido por el español Guillermo Abascal se ubica en la posición 14 de la tabla general donde solo ha podido sumar 4 puntos y una victoria, en un torneo que está por llegar a la mitad de la temporada.

Con la misma presión ante los cinco puntos que apenas han podido sumar, los de Querétaro buscan alejarse del sótano y superar las dos derrotas y dos empates con los que llegarán a la capital potosina.

El equipo liderado por Pablo Barrera buscará afianzar la leve ventaja de posiciones sobre su rival de la mano del estratega chileno Estaban González y repetir un triunfo como el de la semana pasada cuando vencieron a León 2-0 en el Corregidora.

Aficionados de Atlético y Gallos Blancos podrán seguir la transmisión del partido desde el Alfonso Lastras por Disney+, a partir de las 5 de la tarde.

