Atlético y Gallos, duelo de urgencias en SLP

Atlético San Luis y Querétaro se enfrentarán con la urgencia de sumar puntos, en partido pactado de la jornada 6 de la Liga MX.

El apretado calendario del Clausura 2026 sigue avanzando a paso veloz y este sábado el Atlético, encabezado por Joao Pedro, buscará imponer su localía y superar la derrota de la semana pasada cuando Necaxa le propinó cuatro goles a uno en el Estadio Victoria.

El cuadro dirigido por el español Guillermo Abascal se ubica en la posición 14 de la tabla general donde solo ha podido sumar 4 puntos y una victoria, en un torneo que está por llegar a la mitad de la temporada.

Con la misma presión ante los cinco puntos que apenas han podido sumar, los de Querétaro buscan alejarse del sótano y superar las dos derrotas y dos empates con los que llegarán a la capital potosina.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El equipo liderado por Pablo Barrera buscará afianzar la leve ventaja de posiciones sobre su rival de la mano del estratega chileno Estaban González y repetir un triunfo como el de la semana pasada cuando vencieron a León 2-0 en el Corregidora.

Aficionados de Atlético y Gallos Blancos podrán seguir la transmisión del partido desde el Alfonso Lastras por Disney+, a partir de las 5 de la tarde.