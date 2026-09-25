Avanza Italia a semis de Copa Billie Jean King
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SHENZHEN, China.- Jasmine Paolini ganó sus partidos de individuales y dobles para ayudar a Italia a vencer el jueves 2-1 a la anfitriona China en los cuartos de final de la Copa Billie Jean King.
Italia, que busca conquistar su tercer título consecutivo del torneo por equipos, quedó abajo 1-0 luego de que Zhang Shuai derrotara 6-0, 6-2 a Elisabetta Cocciaretto para deleite de los aficionados locales.
Pero Paolini luego venció 6-3, 7-6 (4) a la campeona olímpica Zheng Qinwen y se unió a Sara Errani para derrotar a Guo Hanyu y Jiang Xinyu por 6-3, 5-7, 6-3 en su partido de dobles y así ganar la serie.
Fue la novena victoria consecutiva de Paolini, de 30 años, en el torneo. Italia se las verá contra Ucrania en las semifinales por segundo año consecutivo. Las semifinales están programadas para el sábado y la final se jugará el domingo.
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Ucrania también vino de atrás para vencer 2-1 a Bélgica en la primera serie disputada el jueves.
La pareja de dobles conformada por Anhelina Kalinina y Lyudmyla Kichenok venció a Magali Kempen y Lara Salden por 6-3, 6-3 para asegurar el triunfo y enviar a Ucrania a las semifinales por apenas segunda vez.
Elina Svitolina, séptima del ranking, cayó sorpresivamente ante Greet Minnen. Svitolina ganó el primer set 7-6 (5), pero Minnen, 217 del ranking, remontó 6-4, 6-4 en los dos últimos sets para llevar la serie a un dobles decisivo.
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