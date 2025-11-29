logo pulso
AMIGOS ABOGADOS FELICES POR NAVIDAD

AMIGOS ABOGADOS FELICES POR NAVIDAD

Avanzan los favoritos en los cuartos de Premier Pádel México Major

Las mejores duplas del circuito sellan su pase a semifinales ante una afición que apoyó sin jugadores mexicanos en competencia

Por El Universal

Noviembre 29, 2025 10:13 a.m.
A
Avanzan los favoritos en los cuartos de Premier Pádel México Major

Con 28° C durante todo el día en la Arena GNP en Acapulco, se disputaron los Cuartos de Final del México Major Premier Pádel 2025, en donde pese a no contar con ninguna pareja mexicana, el público le hizo notar su presencia a los padelistas españoles y argentinos en el complejo.

En la rama varonil, la pareja número uno del mundo, Arturo Coello (España) y Agustín Tapia (Argentina), cumplieron con lo esperado y vencieron sin problema 6-4,6-4 a la dupla española, Jerónimo González y Francisco Guerrero.

Sus más cercanos perseguidores en el ranking, Alejandro Galan y Federico Chingotto, vinieron de atrás y vencieron en tres sets (4-6, 6-1, 6-4) al sembrado decimoquinto, Alfonso Gonzalo y Sanyo Gutiérrez, en un partido donde la afición Tricolor estaba afín con la pareja ganadora, en especial con el argentino ´Fede´.

Por otro lado, en la Cancha Caliente, o Pista 1, Juan Lebrón (España) y Leandro Augsburguer (Argentina), vencieron a otra dupla española, García/Barahona, y consiguieron su pase a semis.

Y en la última llave, otra pareja de España avanzó a las Semis luego de vencer a los argentinos, Franco Stupaczuk y Martín Di Nenno por 6-3, 6-4, y es el caso de Jon Sanz y Francisco Navarro.

Del lado de la rama femenil, Delfi Brea y Gemma Triay, la pareja mejor rankeada (1°) del torneo, no tuvo complicaciones y derrotó a Aranza Osoro y Victoria Iglesias para avanzar a la penúltima ronda definitoria, 6-3, 6-2.

Por su parte, la dupla de Bea Caldera y Carmen Goenaga (pareja #10) pasó por encima, 6-4, 0-6, 6-4, de Marina Guinart y Vero Virseda (#8) y logró colarse dentro de las 4 mejores del certamen.

Claudia Jensen y Alejandra de Villa (#6), se impusieron en un partido que pasó de las dos horas, ante las españolas Castello y Rufo Ortiz (6-2-2-6, 6-4).

Finalmente, en un compromiso con cuatro padelistas españolas, la dupla de Fernández Sánchez y González Fernández derrotó 7-6, 6-2 a Sainz Pelegri y Eugenio Barrera.

Las Semifinales se jugarán este sábado 29 de noviembre, en cuatro partidos que pondrán a gritar a cientos de aficionados que ante la ausencia de jugadores nacionales, alientan de manera eufórica el buen juego de los extranjeros.

