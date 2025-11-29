Avanzan los favoritos en los cuartos de Premier Pádel México Major

Con 28° C durante todo el día en la Arena GNP en Acapulco, se disputaron los Cuartos de Final del México Major Premier Pádel 2025, en donde pese a no contar con ninguna pareja mexicana, el público le hizo notar su presencia a los padelistas españoles y argentinos en el complejo.

En la rama varonil, la pareja número uno del mundo, Arturo Coello (España) y Agustín Tapia (Argentina), cumplieron con lo esperado y vencieron sin problema 6-4,6-4 a la dupla española, Jerónimo González y Francisco Guerrero.

Sus más cercanos perseguidores en el ranking, Alejandro Galan y Federico Chingotto, vinieron de atrás y vencieron en tres sets (4-6, 6-1, 6-4) al sembrado decimoquinto, Alfonso Gonzalo y Sanyo Gutiérrez, en un partido donde la afición Tricolor estaba afín con la pareja ganadora, en especial con el argentino ´Fede´.

Por otro lado, en la Cancha Caliente, o Pista 1, Juan Lebrón (España) y Leandro Augsburguer (Argentina), vencieron a otra dupla española, García/Barahona, y consiguieron su pase a semis.

Y en la última llave, otra pareja de España avanzó a las Semis luego de vencer a los argentinos, Franco Stupaczuk y Martín Di Nenno por 6-3, 6-4, y es el caso de Jon Sanz y Francisco Navarro.

Del lado de la rama femenil, Delfi Brea y Gemma Triay, la pareja mejor rankeada (1°) del torneo, no tuvo complicaciones y derrotó a Aranza Osoro y Victoria Iglesias para avanzar a la penúltima ronda definitoria, 6-3, 6-2.

Por su parte, la dupla de Bea Caldera y Carmen Goenaga (pareja #10) pasó por encima, 6-4, 0-6, 6-4, de Marina Guinart y Vero Virseda (#8) y logró colarse dentro de las 4 mejores del certamen.

Claudia Jensen y Alejandra de Villa (#6), se impusieron en un partido que pasó de las dos horas, ante las españolas Castello y Rufo Ortiz (6-2-2-6, 6-4).

Finalmente, en un compromiso con cuatro padelistas españolas, la dupla de Fernández Sánchez y González Fernández derrotó 7-6, 6-2 a Sainz Pelegri y Eugenio Barrera.

Las Semifinales se jugarán este sábado 29 de noviembre, en cuatro partidos que pondrán a gritar a cientos de aficionados que ante la ausencia de jugadores nacionales, alientan de manera eufórica el buen juego de los extranjeros.