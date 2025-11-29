Cruz Azul y Chivas se juegan la vida en la vuelta

Tras un decepcionante partido de ida, Cruz Azul y Guadalajara no tienen de otra más que salir a ganar este domingo en la vuelta de los Cuartos de final del Apertura 2025.

Con el marcador igualado a cero goles, ambos equipos tienen la misma posibilidad de avanzar, aunque la ventaja es para la Máquina que, aún con el empate global, pasaría a la siguiente ronda.

Pero, para hacer olvidar el partido del pasado jueves, tanto los capitalinos como las Chivas tendrán que dar su máximo esfuerzo y hacer valer el pronóstico que pintaba para una de las mejores series de los cuartos de final.

La Máquina salió al estadio Akron a conseguir un buen resultado, sin mucho esfuerzo y haciendo su partido, tratando de contener el envión que traían los tapatíos; y lo consiguió, pues mantuvo el cero en su arco y estuvo a punto de salir con la victoria, pero las fallas adelante lo impidieron.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Además, el entrenador celeste reconoció que su equipo tuvo contrastes durante el encuentro, pues por lapsos jugo bien y en otros momentos no tuvo control del balón.

Ahora, Nicolás Larcamón, técnico de los de La Noria, tiene la oportunidad de hacer valer su condición de local, donde sólo perdió un juego, y dar un paso importante en su carrera con un equipo grande; de lo contrario, las críticas le empezarán a cobrar factura sobre su desempeño con los azules.

Sabe que el empate les beneficia, pero si quieren tener una gran serie, deberán ir por la victoria para asegurar el pase sin necesidad de sufrir de más.

Mientras que para el Rebaño Sagrado sólo el triunfo le sirve para instalarse en la semifinal, de otro modo tendrá que irse temprano a su casa y olvidarse una vez más del título.

Durante el partido del jueves, Chivas se olvidó del ímpetu y el animo que traía tras su gran cierre en el torneo regular; su delantera no fue tan efectiva y su goleador, Armando "Hormiga" González, tuvo escasas oportunidades frente al arco celeste. Además, el cuadro tapatío por momentos se vio rebasado en todas sus líneas por la Máquina, y no salió con la derrota por la ineficacia azul al frente y las atajadas de José "Tala" Rangel.

El pase a semifinales está en el aire para los dos equipos, reconoció el técnico de Guadalajara, el argentino Gabriel Milito, pero si quiere avanzar tendrá que salir al campo de juego con otro ánimo, pues derrotar a la Máquina en su cancha es algo muy difícil.

La serie está para cualquiera de los dos que imponga condiciones y sepa lo que se están jugando, particularmente que brinden un gran partido de acuerdo a su categoría de "Grandes".

La cancha del estadio Olímpico Universitario será el escenario del Cruz Azul contra Chivas, que ser jugará en punto de las 19:00 horas este domingo 30 de noviembre, partido que será transmitido por la señal de Canal 5, TUDN y Vix.