SSPC alerta que criminales ya usan cámaras para el halconeo
El titular de la SSPC explicó que estas cámaras permiten monitoreo sin presencia física, complicando la seguridad local.
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El crimen organizado se ha actualizado con la llegada de las nuevas tecnologías, pues ahora ya no utiliza personas para realizar labores de vigilancia de las corporaciones de seguridad conocida como "halconeo", sino mediante la utilización de cámaras con seguimiento vía internet.
Asi lo advirtió Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quien enfatizó que, a las agrupaciones delictivas le resulta más accesible esta metodología, porque monitorean vía remota sin necesidad de estar presentes en determinado lugar.
El mando policial recordó que recientemente la corporación estatal inhabilitó 10 cámaras con sus respectivas instalaciones, localizadas en una comunidad del municipio de Cedral.
Explicó que durante la ejecución de estos operativos, se realizan entrevistas con los residentes y comerciantes sobre la ubicación de los dispositivos, y en algunos casos confirman que ellos los colocaron.
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Ante ellos se les recomienda retirarlas y colocarlas en sus propiedades, dado que al situarlas en árboles o postes de servicios públicos genere irregularidades o que se atribuya a la delincuencia.
"Se han desarticulado en este año diversas personas que luego traen las tablets o en el mismos teléfono visualizando esas cámaras, que se comunican vía internet", concluyó
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