Azcárraga arremete contra "Joserra" por su antiamericanismo

Por El Universal

Agosto 07, 2025 11:21 a.m.
A
La trayectoria periodística y vida personal de José Ramón Fernández será contada a través de la serie-documental "Protagonista" que ya está disponible en Disney+. En uno de los episodios de esta, apareció Emilio Azcárraga Jean, dueño del club América, quien realizó una fuerte declaración sobre el comunicador.
Históricamente "Joserra" ha sido detractor del conjunto azulcrema y durante la mayor parte de su carrera profesional se ha dedicado a exhibir las formas en las que opera el club, así como Televisa, la televisora de Azcárraga y de las Águilas. Para el dueño del 16 veces campeón del futbol mexicano, la narrativa que pone a su equipo como el "villano" del balompié nacional es errónea.
"Él (José Ramón Fernández) dice que el gran villano de esta historia es el América, y yo digo que el gran villano de esta historia es él", aseguró Azcárraga Jean en uno de los capítulos de "Protagonista".
El empresario también reconoció que no recuerda con exactitud cuando conoció a José Ramón Fernández en persona, pero que sí tiene muy presente cuando lo escuchó despotricar en contra del club de sus amores.
"No tengo un recuerdo nítido de la primera vez que lo vi, pero sí tengo un recuerdo nítido que hablaba en contra del América", confesó.

