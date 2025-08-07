América supera al Timbers en penales

En una noche llena de emociones y tensión, las Águilas del América lograron superar a Portland Timbers en una definición por penales, luego de empatar 1-1 en tiempo reglamentario. El encuentro, que tuvo lugar en el marco de la Leagues Cup 2025, mostró una clara tendencia de lucha en ambas escuadras, pero también dejó en evidencia las dificultades del equipo mexicano para conseguir la victoria en los 90 minutos reglamentarios.

El partido comenzó de forma adversa para los de Coapa. A los 7 minutos, Ariel Lassiter, delantero de Portland Timbers, se encargó de abrir el marcador con un gol que sorprendió a la defensa americanista. Lassiter remató con la derecha desde el centro del área, aprovechando un pase filtrado de David da Costa que lo dejó mano a mano con el portero rival, quien no pudo hacer nada para evitar la caída de su arco. La rápida ventaja de Portland obligó al América a buscar la recuperación desde los primeros compases del encuentro.

El equipo de las Águilas no tardó en reaccionar y, pese a algunas dificultades iniciales para concretar jugadas de peligro, mantuvieron el control de la posesión. Sin embargo, los de Oregon parecían estar sólidos defensivamente y aprovechaban cualquier oportunidad para contraatacar. El primer tiempo culminó sin más goles, dejando la sensación de que el América debía ajustar su estrategia si quería seguir con vida en el torneo.

Ya en la segunda mitad, la dinámica del encuentro continuó siendo pareja. En el minuto 51, Portland se quedó con 10 jugadores tras la expulsión de Jimer Fory, quien recibió su segunda tarjeta amarilla por un juego peligroso. Este hecho le dio a las Águilas una clara ventaja numérica, lo que les permitió incrementar su presión ofensiva. Pero fue hasta el minuto 53 cuando finalmente el América logró empatar el marcador. Ramón Juárez se elevó en el área para rematar de cabeza un centro perfecto de Brian Rodríguez tras un saque de esquina. El gol del defensor le dio al América el aliento necesario para seguir luchando.

Aunque las Águilas dominaron la posesión del balón y dispusieron de varias ocasiones claras para marcar, Portland se defendió con firmeza y mantuvo el empate hasta el final de los 90 minutos. La falta de contundencia de los de Coapa en los momentos decisivos dejó abierta la puerta para los penales, lo que añadió más suspenso al desenlace del encuentro.

Finalmente, la tanda de penales fue la que selló el destino del partido. El América, con mayor determinación, logró superar a Portland Timbers en la serie de penales, lo que les permitió avanzar en la competencia. Sin embargo, la victoria no ocultó las carencias del equipo en el tiempo reglamentario, ya que el conjunto azulcrema no logró concretar su dominio en los 90 minutos, quedando una vez más con la sensación de que deben mejorar en varios aspectos si desean aspirar a mayores logros en el torneo.