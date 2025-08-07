US Open rompe récord en premios

La bolsa de premios del Abierto de Estados Unidos aumentará a casi 85 millones de dólares en todos los cuadros este año, incluyendo un monto récord de cinco millones para cada uno de los campeones de individuales femeninos y masculinos. La compensación total para los jugadores aumentará un 20% a 90 millones, la cifra más alta en la historia del tenis.

La Asociación de Tenis de Estados Unidos anunció el miércoles los premios que repartirá en el último torneo de Grand Slam del año, que comienza con el nuevo evento de dobles mixtos y su cheque máximo de un millón, el 19 y 20 de agosto. La competencia de individuales comenzará un domingo por primera vez, el 24 de agosto, ya que esos cuadros se expanden de 14 días a 15.

Los aumentos en Flushing Meadows —donde la compensación total del año pasado fue de 75 millones— se producen mientras las grandes figuras del tenis han entablado conversaciones con cada uno de las cuatro grandes citas en un intento por recibir un porcentaje más alto de los ingresos en el US Open, Wimbledon, Roland Garros y el Abierto de Australia.

Novak Djokovic y Coco Gauff, así como Aryna Sabalenka y Jannik Sinner, reinantes campeones del US Open, estuvieron entre los 20 jugadores que firmaron una carta enviada a los jefes de los cuatro grandes en marzo solicitando más dinero en premios y una mayor participación en lo que llamaron “decisiones que nos impactan directamente”. Desde entonces, algunos jugadores han mantenido conversaciones con los torneos.

La cantidad más alta anterior para un campeonato de individuales del US Open fue de 3.85 millones en 2019, antes de disminuir durante la pandemia de COVID-19.

El cheque de 5 millones de este año representa un aumento del 39% respecto a los 3.6 millones del año pasado. El mismo porcentaje de aumento se aplicó a los subcampeones de individuales, que recibirán 2.5 millones cada uno. Los semifinalistas ganarán 1.26 millones, un aumento del 26%.

En Wimbledon, que terminó el mes pasado, el dinero del premio aumentó alrededor del 7% a aproximadamente 73 millones al tipo de cambio cuando el All England Club anunció sus pagos a los jugadores. Los campeones de individuales recibieron alrededor de 4 millones cada uno.

En Nueva York, los equipos campeones en dobles femeninos y masculinos recibirán un millón, un nuevo récord para esos eventos del US Open donde los premios totales para la fase clasificación aumentarán a 8 millones, un aumento del 10%.

Los 85 millones en premios del US Open 2025 incluyen eventos de individuales, dobles, clasificación y silla de ruedas.

El anuncio del miércoles llega después de que la USTA dijo en mayo que su estadio principal, el Arthur Ashe, sería renovado como parte de un proyecto de 800 millones. Fue promocionado como la “mayor inversión única” en la historia del US Open.