Pumas sucumbe ante Inter Miami

México.- El sueño se terminó. En 25 minutos, todo se derrumbó para un equipo que había luchado por quedarse con la victoria y con los tres puntos, siendo consciente de que dependía de sí mismo para avanzar a los cuartos de final; sin embargo, no lo consiguió.

Los Pumas cayeron (3-1) con el Inter Miami y se despidieron de la Leagues Cup 2025. Dolorosa eliminación para los universitarios que soñaban con conquistar el trofeo del certamen, superar la Fase de Grupos era su primer objetivo y fracasaron en el intento.

El conjunto auriazul se topó con un equipo plagado de figuras y, a pesar de que se adelantó en el marcador, no logró reponerse ante la adversidad.

Jorge Ruvalcaba hizo ilusionar a toda la afición de los Pumas, cuando consiguió la ventaja (34’) con una estupenda definición dentro del área. La asistencia de Pedro Vite fue quirúrgica y el extremo mexicano no falló frente a la portería de las Garzas.

La escuadra de Efraín Juárez intentó controlar las pocas acciones de verdadero peligro que generaron los de Javier Mascherano. Un sólido trabajo defensivo les permitió mantener el cero en su cabaña.

Hasta que Luis Suárez despertó y demostró por qué es uno de los mejores centrodelanteros de la última época. Terminó con un gol y dos asistencias.

Primero, “Lucho” asistió a Rodrigo De Paul, quien apareció solo dentro del área universitaria, controló y definió sin mayor dificultad (45’). El argentino consiguió su primer gol con la camiseta del Inter Miami.

Después, el atacante uruguayo puso el 2-1, pero su anotación terminó siendo anulada por un claro fuera de juego. No se quedaría con las ganas de marcar.

Antes de los 60 minutos del partido, llegó la acción que encaminó el resultado. Una mano de José Caicedo, dentro de su propia área, provocó el penalti que Luis Suárez no desperdició.

Como la superestrella que es, “Lucho” definió a lo “panenka” y amplió el marcador (59’) a favor del Inter Miami.

Los Pumas se desinflaron y ya no pudieron reaccionar. El gol de Tadeo Allende a los 69 minutos únicamente sirvió para redondear la actuación de las Garzas.

El boleto de los cuartos de final ya lo tenían en sus manos, pero permitió que se les escapara.

Un nuevo fracaso para este equipo que tendrá que seguir mejorando. Ahora, tendrá que pensar exclusivamente en la Liga MX.