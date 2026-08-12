Azulejos vencen 5-3 a Medias Rojas

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TORONTO.- Ernie Clement impulsó la carrera del desempate en la sexta entrada, Brett Bateman remolcó otro par y los Azulejos de Toronto se impusieron el martes 5-3 sobre los Medias Rojas de Boston.

George Springer recibió una base por bolas para abrir la sexta y avanzó a la antesala con un sencillo del mexicano Alejandro Kirk antes de anotar con el batazo de Clement para jugada de selección.

Ceddanne Rafaela y el venezolano Wilyer Abreu conectaron jonrones solitarios, pero los Medias Rojas sufrieron su cuarta derrota consecutiva. Es la peor racha de Boston desde que perdió cuatro seguidos del 7 al 10 de junio.

Adley Rutschman se fue de 3-1 y recibió dos bases por bolas en su debut con los Medias Rojas. El receptor, tres veces elegido al Juego de Estrellas y adquirido en un canje con Baltimore en la fecha límite de traspasos, no jugaba desde el 18 de julio, con los Orioles, debido a una inflamación en la muñeca izquierda.

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Chase Lee (1-0) consiguió cinco outs para lograr su primera victoria en las Grandes Ligas, y Spencer Miles se apuntó el primer salvamento de su carrera.

El mexicano-estadounidense Patrick Sandoval (1-1), de Boston, permitió cuatro carreras —dos limpias— y ocho hits en seis entradas.