Inglaterra anuncia cinco bajas por lesiones para la Liga de Naciones

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LONDRES (AP) — Cole Palmer figuró entre los cinco jugadores que causaron baja de la selección de Inglaterra el lunes por lesiones, lo que le negó al volante creativo de Chelsea la oportunidad de volver a demostrar su valía ante el técnico Thomas Tuchel tras quedar fuera del Mundial.

Bajas confirmadas en la selección inglesa

La selección nacional informó que Marcus Rashford, Declan Rice, Tino Livramento y Kobbie Mainoo también quedaron descartados para los próximos partidos de la Liga de Naciones contra la campeona del mundo España, Croacia y República Checa (dos veces) debido a problemas de lesión no especificados.

Convocatorias y declaraciones de Tuchel

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Se convocaron a dos jugadores como reemplazos: el mediocampista de Everton James Garner y el volante creativo de Nottingham Forest Morgan Gibbs-White.

La semana pasada, Tuchel manifestó que Palmer tendría "algo que demostrar" tras su regreso a la convocatoria, después de haber sido una ausencia destacada en el plantel de Inglaterra que fue al Mundial y alcanzó las semifinales antes de perder ante Argentina.

Palmer disputó el partido completo en la última presentación de Chelsea, una derrota 3-0 en Brentford el viernes.