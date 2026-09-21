logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Jugar con la memoria para mirar el presente

Fotogalería

Jugar con la memoria para mirar el presente

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Isaac del Toro conquista Montreal

Fue reconocido por sus compañeros y aficionados, consolidando su crecimiento en competencias internacionales

Por El Universal

Septiembre 21, 2026 03:32 p.m.
A
Isaac del Toro conquista Montreal
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Hace apenas unas horas, Isaac del Toro hizo su presentación en el Mundial de Ciclismo de Montreal 2026, una competencia que reúne a la élite de este deporte y en la que firmó una destacada actuación al finalizar en el sexto lugar de la prueba contrarreloj.

      Reconocimiento y apoyo de aficionados y compañeros

      El ciclista mexicano estuvo arropado por decenas de aficionados tricolores y por sus compañeros de delegación antes y después de tomar la salida. Su presencia no pasó desapercibida, ya que fue uno de los corredores más ovacionados por el público, que ha seguido de cerca su constante crecimiento en las competencias internacionales.

      Interacción con ciclistas internacionales y expectativas

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Sin embargo, la admiración hacia Del Toro no provino únicamente de los aficionados. En imágenes compartidas por ESPN, el pedalista nacional apareció como una de las grandes sensaciones en la zona de calentamiento y los vestidores.

      La secuencia muestra a varios ciclistas internacionales acercándose al mexicano para pedirle una fotografía del recuerdo. Del Toro accedió con una sonrisa a cada solicitud, protagonizando un momento que reflejó el respeto y reconocimiento que se ha ganado dentro del pelotón mundial.

      Tras agradecer el apoyo recibido en cada kilómetro del recorrido, el bajacaliforniano continuará su participación en el evento internacional este domingo, cuando tome la salida en la prueba de ruta, donde parte como uno de los principales candidatos a pelear por el maillot arcoíris.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Isaac del Toro conquista Montreal
      Isaac del Toro conquista Montreal

      Isaac del Toro conquista Montreal

      SLP

      El Universal

      Fue reconocido por sus compañeros y aficionados, consolidando su crecimiento en competencias internacionales

      Mbappé descarta tensiones con Dembélé por Balón de Oro
      Mbappé descarta tensiones con Dembélé por Balón de Oro

      Mbappé descarta tensiones con Dembélé por Balón de Oro

      SLP

      AP

      El delantero francés Mbappé supera récords en la Copa del Mundo y se muestra confiado para ganar el Balón de Oro.

      Mancini convoca jóvenes y veteranos en regreso a selección
      Mancini convoca jóvenes y veteranos en regreso a selección

      Mancini convoca jóvenes y veteranos en regreso a selección

      SLP

      AP

      Convocatoria incluye 34 jugadores, con ocho posibles debutantes para renovar la plantilla.

      Mohamed acepta errores tras derrota de Toluca
      Mohamed acepta errores tras derrota de Toluca

      Mohamed acepta errores tras derrota de Toluca

      SLP

      El Universal

      El técnico Mohamed se mostró autocrítico y destacó falta de contundencia.