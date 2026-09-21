Isaac del Toro conquista Montreal

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Hace apenas unas horas, Isaac del Toro hizo su presentación en el Mundial de Ciclismo de Montreal 2026, una competencia que reúne a la élite de este deporte y en la que firmó una destacada actuación al finalizar en el sexto lugar de la prueba contrarreloj.

Reconocimiento y apoyo de aficionados y compañeros

El ciclista mexicano estuvo arropado por decenas de aficionados tricolores y por sus compañeros de delegación antes y después de tomar la salida. Su presencia no pasó desapercibida, ya que fue uno de los corredores más ovacionados por el público, que ha seguido de cerca su constante crecimiento en las competencias internacionales.

Interacción con ciclistas internacionales y expectativas

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Sin embargo, la admiración hacia Del Toro no provino únicamente de los aficionados. En imágenes compartidas por ESPN, el pedalista nacional apareció como una de las grandes sensaciones en la zona de calentamiento y los vestidores.

La secuencia muestra a varios ciclistas internacionales acercándose al mexicano para pedirle una fotografía del recuerdo. Del Toro accedió con una sonrisa a cada solicitud, protagonizando un momento que reflejó el respeto y reconocimiento que se ha ganado dentro del pelotón mundial.

Tras agradecer el apoyo recibido en cada kilómetro del recorrido, el bajacaliforniano continuará su participación en el evento internacional este domingo, cuando tome la salida en la prueba de ruta, donde parte como uno de los principales candidatos a pelear por el maillot arcoíris.