Bayern recibe el gol más rápido en la Bundesliga

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El portero del Bayern Múnich Manuel Neuer regaló el gol más rápido de la historia de la Bundesliga, los aficionados del Rayo Vallecano forzaron la suspensión de su partido de La Liga, y la estrella del Real Madrid Vinícius Júnior fue expulsado el sábado por tirarle del pelo a un rival.

Arsenal, Barcelona e Inter de Milán también lograron victorias para mantener sus condiciones de líderes de sus respectivas ligas nacionales de Europa, que reanudaron su actividad tras una prolongada pausa internacional.

Antes del partido, el entrenador del Bayern, Vincent Kompany, manifestó que la visita de su equipo al Augsburgo era un "partido prioritario" después de su única derrota liguera de la campaña pasada contra ese mismo club en Múnich la temporada pasada. Difícilmente pudo haber imaginado un peor inicio del cotejo, que finalmente terminó en un empate 2-2 —la segunda vez en cinco partidos que el Bayern deja escapar puntos esta temporada.

El Bayern intentó jugar el balón hacia atrás desde el saque inicial hasta Neuer, quien falló al intentar despejar bombeado y permitió que Robin Fellhauer anotara a los ocho segundos.

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El conjunto bávaro tuvo que esperar hasta los 55 minutos para que Ismael Saibari empatara. Pero Rodrigo Ribeiro devolvió la ventaja al equipo local nueve minutos después. Nathaniel Brown finalmente igualó a los 81.

Bayer Leverkusen, el único equipo que ha roto el dominio del Bayern en las últimas 14 temporadas, resistió para ganar 4-3 en Mainz, prolongando su repunte bajo el entrenador español Carles Martínez.

Christopher Nkunku anotó un triplete para impulsar la goleada 6-0 del Leipzig sobre Frankfurt .