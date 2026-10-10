Liga MX | Horarios y canales de la jornada sabatina

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Este sábado continúa la actividad de la Liga MX con los partidos correspondientes a la jornada 11 del torneo Apertura 2026, entre los que destaca el Clásico Tapatío y el cruce entre América y Rayados en el Coloso de Santa Úrsula.

Cada vez falta menos para que la fase regular de la temporada llegue a su fin, así que cada jornada empieza a valer más que tres puntos para los equipos que aún se mantienen en la lucha ya sea por el liderato del campeonato o por un lugar en la Liguilla.

Este sábado, la jornada futbolera empieza con dos partidos al mismo tiempo. Primero se jugará "el clásico de la frontera" entre los Bravos de Juárez y los Xolos de Tijuana, mientras que en La Corregidora los Gallos Blancos del Querétaro reciben a los Potros de Hierro del Atlante.

Más tarde, por televisión abierta, se podrá disfrutar de una doble cartelera de primer nivel. El Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas en el estadio Jalisco será la antesala del duelo entre las Águilas del América y los Rayados de Monterrey en el estadio Banorte. Después de la derrota del Toluca en el Volcán, tanto el conjunto de Coapa como el Rebaño podrían terminar como líderes si ganan sus respectivos partidos y su acérrimo rival no cumple.

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A continuación, les dejamos los detalles para que sepan a qué hora y dónde ver EN VIVO cada partido.

Juárez FC vs Xolos de Tijuana

Hora: 17:00 horas

Transmisión: Fox One, Azteca 7 y Azteca Deportes

Querétaro vs Atlante

Hora: 17:00 horas

Transmisión: FOX y FOX One

Atlas vs Chivas

Hora: 19:00 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

América vs Rayados de Monterrey

Hora: 21:10 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX