Bélgica gana con un penal en tiempo extra

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SEATTLE.- Youri Tielemans anotó un penal en el tiempo añadido de la prórroga y Bélgica remontó una desventaja de dos goles para vencer el miércoles a Senegal 3-2 en los dieciseisavos de final del Mundial.

Tielemans recibió una falta apenas instantes antes de que concluyeran los 30 minutos de la prórroga y el árbitro marcó el penalti después de una revisión en video. Habib Diarra e Ismaïla Sarr pusieron a los senegaleses al frente 2-0, pero el suplente Romelu Lukaku recortó distancias al minuto 86 y Tielemans empató en el 89.

Tielemans fue derribado por Lamine Camara dentro del área en los segundos finales de la prórroga. El árbitro tardó varios minutos en revisar el video antes de decretar el penal.

Bélgica regresa a octavos de final por tercera vez en los últimos cuatro Mundiales. El equipo alcanzó los cuartos de final en Brasil 2014 y a las semifinales en Rusia 2018, pero quedó eliminado en fase de grupos hace cuatro años en Qatar. El próximo rival de Bélgica será Estados Unidos.

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Sarr anotó su cuarto gol del Mundial, y uno de los más hermosos del torneo, para darle a Senegal una ventaja de 2-0 al minuto 51. Controló perfectamente con el pecho un servicio largo de Moussa Niakhaté y luego sacó un potente disparo para vencer al portero belga Thibaut Courtois.

Senegal, que no contó con el portero Édouard Mendy por una lesión de rodilla, se fue al frente con el gol de Diarra al minuto 25. Pero Lukaku inició la remontada al anotar con menos de cinco minutos restantes y Tielemans llevó el partido a la prórroga menos de tres minutos después.