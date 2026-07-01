Declina Armando Navarro asumir diputación

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Armando Navarro Tapia rechazó asumir la diputación local que dejó vacante el legislador con licencia Carlos Arreola Mallol, por lo que el Congreso del Estado deberá recurrir a la lista de representación proporcional de Morena para designar a quien ocupará la curul durante el periodo de licencia.

Congreso debe designar suplente tras rechazo de Navarro Tapia

Con un oficio dirigido al Congreso, Navarro Tapia, actual delegado de Banobras, notificó que declina asumir la diputación, decisión que obligará al Legislativo a buscar a quien corresponda ocupar su lugar conforme a la lista plurinominal de Morena.

La legislación prevé que cuando un suplente renuncia a asumir el cargo, la curul sea ocupada por la siguiente persona registrada en la lista plurinominal del mismo partido, respetando el género de la diputación.

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Posibles suplentes de Morena para la curul vacante

En el caso de Morena, la siguiente posición corresponde a Ana María de la Cruz Olvera, actual titular del área de asesores del Congreso; sin embargo, si se privilegia el criterio de mantener el mismo género, el siguiente hombre en la lista es José Luis Martínez Rodríguez.

De acuerdo con la información proporcionada de la plataforma Saber Votar, Martínez Rodríguez es abogado y activista con trayectoria en la defensa de los derechos humanos y de la población LGBTTTIQ+.