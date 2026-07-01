Matan a balazos a jornalero en Soledad

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Un jornalero fue asesinado a balazos la noche de este martes en la comunidad Enrique Estrada, perteneciente al municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron alrededor de las 21:30 horas, sobre la calle Coxcatlán, donde el hombre se encontraba acompañado de su sobrina mientras reparaba las luces de una camioneta.

Al sitio llegó un sujeto con quien la víctima habría comenzado a discutir por viejas rencillas. Minutos después, el agresor sacó un arma de fuego y le disparó.

El hombre quedó tendido sobre el piso, ya sin vida, mientras el presunto responsable se retiró del lugar.

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Elementos de la Guardia Civil Estatal comisionados en Soledad arribaron al sitio y acordonaron el área como primeros respondientes.

Posteriormente, agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado acudieron para realizar las diligencias correspondientes e iniciar la carpeta de investigación por el homicidio.