Contrata Sedeco despachos de EU para promoción

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El gobernador Ricardo Gallardo Cardona rechazó que Gobierno del Estado haya contratado despachos en Estados Unidos para gestionar algún tipo de protección o impunidad, como sugirió el periódico Reforma en su edición de ayer.

Acciones de la autoridad

Informó que los convenios suscritos por la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) responden exclusivamente a una estrategia de atracción de inversiones.

Por separado, la dependencia detalló que firmó dos convenios de colaboración con las firmas London Global y Drake Ventures LLC para impulsar el desarrollo económico, incentivar la inversión extranjera y la generación de empleos.

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¿Qué declararon las autoridades sobre los convenios?

La finalidad es que a cambio de un pago de 13 millones de pesos, las firmas brinden consultoría y promuevan la inversión de empresas extractivas de flourita, zeolitas, manganeso y calizas entre otros minerales.

El titular de la Sedeco, Mario García Valdez, informó que el objetivo del Gobierno es adelantar las relaciones comerciales internacionales, en el marco de las negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-Mec) y generar condiciones para la inversión en la industria de la minería.

Nuestra entidad es la mayor productora de fluorita en México, con más de 100 mil toneladas extraídas mensualmente, además que se cuenta con minerales de alto valor industrial y comercial a nivel mundial.

Gallardo Cardona sostuvo que desde hace más de un año la administración estatal mantiene gestiones para concretar la llegada de dos de las empresas más importantes de Estados Unidos, las cuales, afirmó, ya adquirieron más de 250 hectáreas en parques industriales de San Luis Potosí.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que la contratación de despachos consultores en el extranjero por parte de alguna administración muestra la orientación que tiene.

Durante la conferencia matutina de ayer indicó que no existe ninguna ilegalidad en este tipo de contrataciones, en especial cuando se trata de servicios que no están disponibles en México, circunstancia que consideró "factible".