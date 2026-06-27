Bélgica golea y termina líder
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VANCOUVER.- Leandro Trossard firmó un doblete y Bélgica se sobrepuso a un lento inicio en el Mundial para avanzar como primero de grupo a la fase de eliminación directa con una victoria el viernes 5-1 sobre Nueva Zelanda.
Con una explosión ofensiva en la segunda mitad, Bélgica terminó en la cima del Grupo G y el miércoles se enfrentará en Seattle a un equipo que haya finalizado en el tercer lugar de su sector. El partido se disputó de manera simultánea al otro duelo del grupo entre Egipto e Irán, que terminó en un empate 1-1.
Sorpresivamente, los belgas llegaron al encuentro en el tercer puesto de su grupo, luego de iniciar su Mundial con un empate 1-1 ante Egipto y una igualada sin goles frente a Irán.
Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku y Alexis Saelemaekers también marcaron por los belgas, que fueron eliminados en la fase de grupos hace cuatro años en Qatar después de finalizar en la tercera posición en Rusia 2018.
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Elijah Just descontó por Nueva Zelanda, que necesitaba ganar para tener opciones de avanzar. Los All Whites regresan a casa sin conseguir su primera victoria en un Mundial.
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