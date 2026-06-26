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Sheinbaum pide investigar violencia de exdirector de Pemex

El gobierno federal aseguró que brindará respaldo a la presunta víctima de violencia doméstica en este caso.

Por El Universal

Junio 26, 2026 09:42 p.m.
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Sheinbaum pide investigar violencia de exdirector de Pemex
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      Sheinbaum pide investigar presunta violencia de exdirector de Pemex

      Viernes, 26 de junio de 2026 20:56 | Información General | PEMEX-EXDIRECTOR

      TUXTLA CHICO, Chis., junio 26 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió que se investiguen las denuncias de violencia doméstica presentadas por María Felicia Jiménez contra su esposo, Víctor Rodríguez Padilla, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex) y actual director general del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, y aseguró que se brindará apoyo a la presunta víctima.

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      Entrevistada al término de un evento de la Pensión Mujeres Bienestar, la mandataria federal fue cuestionada sobre las acusaciones hechas por Jiménez, quien ha denunciado presuntos actos de violencia ocurridos desde 2022.

      "Sí, sí, que se investigue, que se investigue", respondió Sheinbaum.

      También afirmó que el gobierno ofrecerá respaldo a la mujer y señaló que, si así lo decide, podrá presentar una denuncia formal ante las autoridades competentes.

      "Sí, se le va a proporcionar la ayuda. Se le va a dar toda la ayuda a la mujer. Y si ella quiere presentar denuncia, que presente denuncia", dijo.

      Detalles confirmados

      A pregunta expresa sobre si había hablado con Rodríguez Padilla después de hacerse públicas las acusaciones, la titular del ejecutivo federal respondió de manera breve "No he hablado con él".

      Asimismo, al ser cuestionada acerca de si condenaba los hechos denunciados, Claudia Sheinbaum insistió en que corresponde a las autoridades actuar y garantizar el acceso a la justicia.

      "Que se haga justicia, como todo siempre", señaló.

      Las declaraciones de la presidenta de México ocurren luego de que María Felicia Jiménez denunciara públicamente presuntos actos de violencia doméstica atribuidos a Víctor Rodríguez Padilla.

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