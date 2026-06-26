Uruguay queda eliminado tras cambio de arquero de Bielsa en Mundial

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GUADALAJARA, México (AP) — El técnico de Uruguay Marcelo Bielsa hizo un inusual cambio de arquero en el descanso del partido contra España en el Mundial luego que el error del veterano Fernando Muslera derivó en el gol que le dio a la Roja la victoria 1-0 para avanzar a la segunda ronda como primera del Grupo H.

Cambio de arquero en Uruguay durante el Mundial

Sergio Rochet reemplazó a Muslera para iniciar el segundo tiempo. La derrota decretó la eliminación de Uruguay del torneo.

Bielsa dijo que el propio Muslera pidió el cambio: "Él decidió salir", respondió escuetamente el técnico argentino.

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En su quinto Mundial sucesivo a los 40 años de edad, Muslera también cometió fallos en el empate 2-2 de la Celeste ante Cabo Verde y en el 1-1 del debut frente a Arabia Saudí, no pudo desviar el disparo de Álex Baena dentro del área a los 42 minutos.

Detalles del error de Muslera y consecuencias

El bote pareció engañar a Muslera. No logró llegar al balón con las manos lo suficientemente firmes como para desviar por completo el remate lejos de la red.

Muslera, quien se había retirado de la competencia internacional hace unos años, volvió a ser convocado a inicios de 2026 bajo el mando de Bielsa. Fue una decisión que recibió críticas por parte muchos aficionados uruguayos, ya que Rochet había sido el fijo durante las eliminatorias del Mundial.

En el duelo del domingo ante Cabo Verde, Muslera quedó mal ubicado tras un mal pase de Mathias Olivera, lo que acabó en un gol del empate a portería vacía. Y contra Arabia Saudí, no pudo asegurar el balón tras un cabezazo y los saudíes aprovecharon el rebote.