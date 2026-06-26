Avanzan preparativos para visita del presidente de Corea del Sur a México

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 26 (EL UNIVERSAL).- Después de la reciente visita del grupo de k-pop BTS a México y las gestiones para el saludo desde Palacio Nacional, se avanza en los preparativos con el fin de que el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, visite el país.

Acciones de la autoridad

En ese marco, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, recibió al embajador surcoreano en México, Lee Jooil.

"Avanzamos en los preparativos de la visita de su presidente a nuestro país y en distintas iniciativas para profundizar la relación bilateral", comentó el canciller Velasco en redes sociales.

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Como parte de la Copa Mundial de Futbol de la FIFA y el reciente partido, indicó el canciller que agradeció al embajador su hospitalidad. "Y, tras 90 minutos de rivalidad deportiva, confirmamos que, gane quien gane en la cancha, entre Corea y México la amistad siempre lleva la delantera".

Detalles confirmados

La Presidenta sostuvo una llamada telefónica en mayo con el mandatario coreano, a quien agradeció las facilidades para que BTS saludara desde un balcón de Palacio Nacional a las y los ARMY.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que Jae-myung agradeció y aceptó la invitación realizada por la presidenta de México para efectuar una visita al país este año.

En la llamada coincidieron "en profundizar la excelente relación bilateral y la cooperación económica entre ambos países".

"La presidenta agradeció sus gestiones para que más de 50 mil seguidoras y seguidores de BTS en México vivieran un momento especial en el Zócalo capitalino, como muestra de los vínculos culturales que también acercan a ambos pueblos", detalló SRE.

Durante la conversación también se destacó la complementariedad entre México y Corea del Sur, así como el potencial para expandir el comercio, la inversión y el intercambio de puntos de vista acerca de asuntos globales.

Apuntó que Corea del Sur es uno de los principales socios comerciales e inversionistas de México, con más de dos mil empresas establecidas en nuestro país, "que contribuyen al desarrollo económico y a la generación de empleos".

Ambos gobiernos acordaron que los detalles y la fecha de la visita serán concluidos por los canales diplomáticos correspondientes.