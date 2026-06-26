Familia de Roxana Guzmán sin notificación oficial sobre su localización

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Familiares de la reportera veracruzana, Roxana Guzmán Ramírez, informaron que hasta el día de hoy no han recibido notificación oficial de su localización tras haber sido privada de la libertad el pasado 2 de junio.

Familia de Roxana Guzmán sin notificación oficial

En un mensaje en redes sociales, llamaron a la responsabilidad y sensibilidad, ello luego que diversos medios de comunicación y periodistas dieron por muerta a la comunicadora.

Manifestaron su esperanza en que sea localizada y destacaron que mantienen comunicación con la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Confiamos en que las autoridades harán su trabajo y estamos en constante comunicación", expresaron.

Y es que, tras la detención de un hombre presuntamente vinculado al caso de la comunicadora, los rumores y filtraciones surgieron dando por muerta a la reportera.

Detenciones y operativos relacionados con el secuestro

La Fiscalía General del Estado informó de la detención de seis personas durante operativos relacionados con hechos ocurridos en el municipio de Nanchital, en donde Roxana Guzmán fue secuestrada de manera violenta del interior de su casa por un comando.

Mediante un comunicado, la Fiscalía detalló que, en un operativo realizado en Ixhuatlán del Sureste llevado a cabo en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP), fue detenido José del Carmen "N", señalado como presunto integrante y objetivo prioritario de una célula delictiva que opera en la región sur de Veracruz "a quien presuntamente podría atribuirse la privación de la libertad de la periodista R.B.G.R".

En otra acción, señaló, también fue detenida una mujer identificada como Karen "N", mientras que en un tercer operativo, fueron aprehendidos cuatro policías municipales adscritos al Ayuntamiento de Ixhuatlán del Sureste.

El comunicado finaliza señalando que las personas detenidas serán puestas a disposición de la autoridad jurisdiccional.