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Sheinbaum: programas sociales se entregan sin condicionamientos políticos

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que los apoyos sociales son derechos universales sin preguntar preferencias políticas.

Por El Universal

Junio 26, 2026 08:50 p.m.
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Sheinbaum: programas sociales se entregan sin condicionamientos políticos
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      CIUDAD DE MÉXICO, junio 26 (EL UNIVERSAL).- De cara al proceso electoral de 2027, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que los programas de bienestar del gobierno federal no están condicionados políticamente y aseveró que se entregan como un derecho universal de la población.

      Sheinbaum defiende entrega de programas sociales sin condicionamientos políticos

      Durante un acto de entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar en Tuxtla Chico, Chiapas, la mandataria federal destacó que los apoyos sociales impulsados por la llamada Cuarta Transformación se otorgan sin preguntar a los beneficiarios por quién votan o simpatizan políticamente.

      "Yo le pregunto a un adulto mayor o a una mujer de Pensión Mujeres Bienestar: ¿alguien les pregunta por qué partido van a votar? No. Cuando reciben su apoyo, ¿alguien les pregunta eso? No", expresó.

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      Ante cientos de asistentes, Sheinbaum contrastó la actual política social con prácticas del pasado y sostuvo que antes los apoyos eran utilizados con fines electorales.

      "No es como antes, que nomás venían a la hora de las elecciones a preguntar: ´¿vas a votar por nosotros?, ¿te doy esto, te doy aquello?´", comentó.

      Programas sociales universales y fortalecimiento de salud en hogares

      Indicó que programas como la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Pensión Mujeres Bienestar y Salud Casa por Casa forman parte de una estrategia de derechos sociales que beneficia a toda la población sin distinción.

      En particular, destacó el programa Salud Casa por Casa, por medio del cual enfermeras y enfermeros visitan los hogares de adultos mayores con la finalidad de dar seguimiento a su estado de salud. Adelantó que próximamente también se fortalecerá la entrega gratuita de medicamentos para atender enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión.

      "Son programas universales para todas y para todos. Por eso les llamamos derechos, porque muchos de ellos ya están en la Constitución", indicó.

      Claudia Sheinbaum llamó a la población a defender estos beneficios sociales al señalar que forman parte de los principales logros de la transformación impulsada por su movimiento político.

      "Hay que defenderlos, porque ya son derechos del pueblo de México y es parte de los logros del pueblo de la transformación", sostuvo.

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