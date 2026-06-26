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Sergio Pérez tuvo fallas en su auto en el GP Austria 2026

El piloto mexicano enfrentó dos fallas en la segunda sesión libre y espera mejoras para la clasificación.

Por El Universal

Junio 26, 2026 08:52 p.m.
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Sergio Pérez tuvo fallas en su auto en el GP Austria 2026
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      CIUDAD DE MÉXICO, junio 26 (EL UNIVERSAL).- Las actividades del Gran Premio de Austria ya arrancaron desde este viernes en el Red Bull Ring, donde ya se corrieron las dos primeras sesiones libres del fin de semana en el que Mercedes y McLaren fueron los mejores.

      Kimi Antonelli domina sesiones libres en Austria

      Kimi Antonelli fue el más rápido en ambas prácticas, teniendo en la primera a su compañero George Russell detrás de él y Oscar Piastri en el tercer lugar. Para la segunda tanda, el joven italiano terminó en lo más alto, pero ahora con los dos McLaren escoltándolo.

      Fallas técnicas afectan a Sergio Pérez en Austria

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      Quien sufrió bastante en este día fue el mexicano Sergio Pérez, pues su auto presentó dos fallas en la segunda sesión del día, en la que no logró rodar como le hubiera gustado para probar las actualizaciones que se le hicieron al MAC-26.

      De hecho, "Checo" confirmó que habrá cambios en su auto para enfrentar este sábado, con la esperanza de poder mejorar su rendimiento y tener una buena clasificación de cara al domingo.

      Pérez sigue en búsqueda de sus primeros puntos con Cadillac, y ya ha manifestado que cada vez siente más cerca esa hazaña.

      Horarios y dónde ver en vivo a "Checo" Pérez en el GP de Austria 2026

      Sábado 27 de junio

      - Práctica 3 | 4:30 horas del centro de México | F1TV y Sky Sports

      - Clasificación | 8:00 horas del centro de México | F1TV y Sky Sports

      Domingo 28 de junio

      - Carrera| 7:00 horas del centro de México | F1TV y Sky Sports

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