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ONU exige investigar asesinato de Patricia Negrete en Guanajuato

Colectivos y autoridades reciben llamado de la ONU para garantizar seguridad y justicia a buscadoras.

Por El Universal

Junio 26, 2026 08:22 p.m.
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ONU exige investigar asesinato de Patricia Negrete en Guanajuato
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      GUANAJAUATO, Gto., junio 26 (EL UNIVERSAL).- Tras el asesinato de Patricia Negrete Tafoya el pasado 23 de junio y de tres buscadoras más privadas de la vida en 2026 en el estado de Guanajuato, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) exigió una investigación expedita y protección para las madres buscadoras.

      ONU exige investigación y protección para buscadoras

      La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos, Andrea Bolaños Vargas, planteó como muy preocupante el asesinato de Patricia Negrete Tafoya, integrante del colectivo "Una Promesa por Cumplir", quien buscaba incansablemente a su hermana Laura Angélica, desaparecida desde el 5 de enero de 2021.

      "Patricia es la cuarta defensora buscadora asesinada en Guanajuato en 2026. La quinta en México este año", posteó en su red social X.

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      Ataque fatal contra Patricia Negrete en Pénjamo

      La noche del domingo pasado, Patricia Negrete fue atacada a balazos en las inmediaciones del Hospital Regional de Pénjamo, después de haber concluido sus labores de intendencia en esa institución de Salud del Gobierno de Estado.

      La relatora de la ONU expresó su solidaridad con los colectivos de buscadoras "y reconozco su incansable y fundamental labor por la defensa de derechos humanos en un contexto altamente violento y riesgoso".

      En la plataforma digital instó al Estado mexicano a investigar pronta y exhaustivamente con perspectiva de género, dar máxima prioridad a la violencia contra defensoras buscadoras y garantizar protección efectiva y no repetición de estos hechos.

      Exigió esclarecer el paradero de tres buscadoras desaparecidas.

      Hizo un llamado a que se den garantías para que las personas buscadoras puedan continuar su labor de defensa de derechos humanos.

      La relatora de la ONU para la Protección de Personas Defensoras exige una investigación expedita, máxima prioridad a la protección, efectividad y no repetición y ubicación de las buscadoras desaparecidas.

      Despedida y solidaridad con Patricia Negrete

      Este viernes, familiares, amistades y madres del colectivo Una Promesa por Cumplir, despidieron a "Paty" en el Panteón Municipal.

      Decenas de personas asistieron a una misa de cuerpo presente en el Templo de San Miguel Arcángel, y después en el cortejo hasta llegar al cementerio expresaron muestras de cariño, flores, aplausos.

      Entre lágrimas la recordaron como una persona de gran corazón, sensible, que sin descanso luchó por más de cinco años en busca de su hermana. Defensoras de derechos humanos y buscadoras expresaron solidaridad con la familia de Patricia Negrete.

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