Ayuntamiento de Soledad justifica detenciones en protesta por agua

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El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez defendió el operativo realizado por la Guardia Civil Municipal durante la manifestación de vecinos que exigían el restablecimiento del servicio de agua potable en varias colonias del municipio y aseguró que las detenciones se realizaron únicamente contra personas que presuntamente alteraron el orden público e incitaron a la violencia.

Ayuntamiento justifica operativo y detenciones en protesta

En un comunicado, el secretario general del Ayuntamiento, Benjamín Pérez Álvarez, afirmó que la corporación municipal actuó con base en el Bando de Policía y Buen Gobierno para liberar la circulación en la avenida San Lorenzo, vialidad que permanecía bloqueada por los manifestantes.

El funcionario sostuvo que la autoridad respetó el derecho a la libre manifestación y aseguró que el grupo de vecinos inconformes continuó con la protesta, mientras que las personas detenidas correspondían, según la versión oficial, a "agitadores" que pusieron en riesgo la seguridad de la ciudadanía y de los propios elementos policiales.

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Contraste entre versiones de autoridades y manifestantes

La postura del gobierno municipal contrasta con la versión de activistas y participantes de la movilización, quienes denunciaron que la protesta era pacífica y que alrededor de diez personas fueron detenidas de manera arbitraria, entre ellas la regidora de Morena, Dulce Galván.

El Ayuntamiento también rechazó que persistiera el desabasto de agua que motivó la protesta. Pérez Álvarez afirmó que el organismo operador Interapas había restablecido el suministro horas antes del bloqueo y señaló que las personas detenidas, de acuerdo con los datos obtenidos por la Guardia Civil Municipal, no residen en las colonias que reportaban la falta del servicio.

Sin embargo, la manifestación se produjo el mismo día en que Interapas informó que realizaba la instalación de un nuevo equipo de bombeo en el pozo San José y que la recuperación del suministro sería gradual para colonias como San Felipe, San José, Bellavista, Santo Tomás y Terremoto. Vecinos de esos sectores sostuvieron durante la protesta que llevaban al menos tres meses sin agua y que el problema no había sido resuelto.

En su posicionamiento, el secretario general del Ayuntamiento afirmó que el bloqueo de la avenida San Lorenzo afectó el acceso a más de 50 mil habitantes del sector norte del municipio, por lo que consideró que no existía justificación para mantener cerrada la vialidad.

Asimismo, aseguró que en Soledad de Graciano Sánchez "no se permitirá la anarquía ni manifestaciones con tinte político", con lo que el gobierno municipal atribuyó un componente político a los hechos ocurridos durante la jornada.

Con este posicionamiento, el conflicto escaló de una demanda ciudadana por el acceso al agua potable a un intercambio de versiones entre autoridades y manifestantes sobre el uso de la fuerza pública, la legitimidad de las detenciones y el trasfondo político de la movilización.