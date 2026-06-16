Bélgica y Egipto dividen puntos
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
SEATTLE.- La mera presencia de Romelu Lukaku derivó en el solitario gol de Bélgica segundos después de que ingresara como suplente en el segundo tiempo, dándole el lunes a su equipo el empate 1-1 con Egipto.
Con Bélgica abajo 1-0, Lukaku ingresó a los 66 minutos. El artillero corrió por el centro del campo y se estiró para empujar a la red un centro desde la derecha, pero el defensor egipcio Mohamed Hany lo hizo antes para ser acreditado con el autogol.
Lukaku llevaba escasos 23 segundos en el campo.
Emam Ashour había puesto en ventaja a los egipcios a los 19 minutos con su primer gol internacional. Ashour, un mediocampista que disputaba su partido número 30 con su país, aprovechó un fallo defensivo para darle a Egipto apenas su segunda ventaja en un partido del Mundial. Los egipcios, que disputan su cuarto Mundial, nunca han ganado un partido en el torneo.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Bélgica fue eliminado en la fase de grupos en el Mundial de 2022 en Qatar y no ha ganado ninguno de sus últimos tres partidos en el torneo.
Egipto tuvo numerosas ocasiones para ampliar su ventaja, pero no pudo liquidar.
no te pierdas estas noticias
Uruguay rescata empate ante Arabia Saudita
El Universal
Maxi Araujo salvó a los charrúas al minuto 79, luego de que Arabia Saudita se adelantara en Miami.
LA28 abre convocatoria para voluntarios de Juegos Olímpicos 2028
AP
Los voluntarios deberán cumplir un mínimo de 10 turnos y podrán postularse según habilidades y ubicación.
Romelu Lukaku anota gol decisivo para Bélgica en Mundial
AP
Bélgica mostró dependencia en sus figuras clave para evitar derrota ante Egipto en el Mundial.