logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ABUELA MANGO, UNA HISTORIA FAMILIAR

Fotogalería

ABUELA MANGO, UNA HISTORIA FAMILIAR

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Bélgica y Egipto dividen puntos

Por AP

Junio 16, 2026 03:00 a.m.
A
Bélgica y Egipto dividen puntos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      SEATTLE.- La mera presencia de Romelu Lukaku derivó en el solitario gol de Bélgica segundos después de que ingresara como suplente en el segundo tiempo, dándole el lunes a su equipo el empate 1-1 con Egipto.

      Con Bélgica abajo 1-0, Lukaku ingresó a los 66 minutos. El artillero corrió por el centro del campo y se estiró para empujar a la red un centro desde la derecha, pero el defensor egipcio Mohamed Hany lo hizo antes para ser acreditado con el autogol.

      Lukaku llevaba escasos 23 segundos en el campo.

      Emam Ashour había puesto en ventaja a los egipcios a los 19 minutos con su primer gol internacional. Ashour, un mediocampista que disputaba su partido número 30 con su país, aprovechó un fallo defensivo para darle a Egipto apenas su segunda ventaja en un partido del Mundial. Los egipcios, que disputan su cuarto Mundial, nunca han ganado un partido en el torneo.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Bélgica fue eliminado en la fase de grupos en el Mundial de 2022 en Qatar y no ha ganado ninguno de sus últimos tres partidos en el torneo.

      Egipto tuvo numerosas ocasiones para ampliar su ventaja, pero no pudo liquidar.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Uruguay rescata empate ante Arabia Saudita
      Uruguay rescata empate ante Arabia Saudita

      Uruguay rescata empate ante Arabia Saudita

      SLP

      El Universal

      Maxi Araujo salvó a los charrúas al minuto 79, luego de que Arabia Saudita se adelantara en Miami.

      LA28 abre convocatoria para voluntarios de Juegos Olímpicos 2028
      LA28 abre convocatoria para voluntarios de Juegos Olímpicos 2028

      LA28 abre convocatoria para voluntarios de Juegos Olímpicos 2028

      SLP

      AP

      Los voluntarios deberán cumplir un mínimo de 10 turnos y podrán postularse según habilidades y ubicación.

      Romelu Lukaku anota gol decisivo para Bélgica en Mundial
      Romelu Lukaku anota gol decisivo para Bélgica en Mundial

      Romelu Lukaku anota gol decisivo para Bélgica en Mundial

      SLP

      AP

      Bélgica mostró dependencia en sus figuras clave para evitar derrota ante Egipto en el Mundial.

      Uruguay empata 1-1 con Arabia Saudí en Miami Gardens
      Uruguay empata 1-1 con Arabia Saudí en Miami Gardens

      Uruguay empata 1-1 con Arabia Saudí en Miami Gardens

      SLP

      AP

      Fernando Muslera se convirtió en el jugador más veterano en jugar un Mundial con Uruguay, con 39 años.