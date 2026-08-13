logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Disfrutó de su Baby Shower

Fotogalería

Disfrutó de su Baby Shower

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Iga Swiatek gana National Bank Open 2024 en Toronto

En dobles, Katerina Siniakova y Shuai Zhang se coronaron tras superar a Errani y Melichar-Martinez.

Por AP

Agosto 13, 2026 07:50 p.m.
A
Iga Swiatek gana National Bank Open 2024 en Toronto
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      TORONTO (AP) — Iga Swiatek, séptima preclasificada, venció a Elena Rybakina, segunda, por 6-2 y 6-3 el jueves en el National Bank Open para conquistar su primer título del año en el circuito de la WTA y el 26.º de su carrera.

      Detalles del partido y desempeño de Swiatek

      La polaca quebró el servicio de Rybakina al inicio del partido y luego se llevó el primer set en 29 minutos. Swiatek consiguió otro quiebre con el marcador 2-2 en el segundo set antes de asegurar la victoria en unos prolijos 75 minutos.

      Rybakina, de potente saque y quien lidera el circuito en aces, tuvo dificultades para encontrar su ritmo. Swiatek la mantuvo a la defensiva con un ataque constante, pocos errores y un excelente desplazamiento en la cancha.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Implicaciones para el ranking mundial y resultados en dobles

      Swiatek, seis veces campeona de Grand Slam, ascenderá dos puestos hasta el sexto lugar en el nuevo ranking mundial. La kazaja Rybakina se mantendrá como la segunda.

      Más temprano, Katerina Siniakova y Shuai Zhang vencieron a Sara Errani y Nicole Melichar-Martinez por 6-3 y 6-4 en la final de dobles.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Iga Swiatek gana National Bank Open 2024 en Toronto
      Iga Swiatek gana National Bank Open 2024 en Toronto

      Iga Swiatek gana National Bank Open 2024 en Toronto

      SLP

      AP

      En dobles, Katerina Siniakova y Shuai Zhang se coronaron tras superar a Errani y Melichar-Martinez.

      Jimmie Johnson anuncia su última carrera NASCAR en Daytona
      Jimmie Johnson anuncia su última carrera NASCAR en Daytona

      Jimmie Johnson anuncia su última carrera NASCAR en Daytona

      SLP

      AP

      El piloto y propietario de Legacy Motor Club competirá por última vez en las 500 Millas de Daytona en febrero.

      Lucas di Grassi se despide de la Fórmula E
      Lucas di Grassi se despide de la Fórmula E

      Lucas di Grassi se despide de la Fórmula E

      SLP

      El Universal

      Con 42 podios y un título, Di Grassi destaca la carrera de México como su favorita en la categoría.

      Cruz Azul enfrenta a Chicago Fire en Leagues Cup 2026
      Cruz Azul enfrenta a Chicago Fire en Leagues Cup 2026

      Cruz Azul enfrenta a Chicago Fire en Leagues Cup 2026

      SLP

      El Universal

      Chicago Fire necesita ganar para aspirar al liderato del grupo y avanzar en la Leagues Cup.