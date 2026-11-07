"Bob" Espinosa, por la corona de Trucks

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El equipo potosino Dynamic Motorsports se prepara para afrontar el compromiso más importante de la temporada 2026 de Trucks México Series, cuando este domingo 8 de noviembre dispute la Gran Final en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, como parte de las actividades del SpeedFest, donde tendrá la oportunidad de conquistar el campeonato con dos de sus pilotos ubicados entre los primeros puestos de El Chase.

Uno de ellos es Roberto "Bob" Espinosa, quien llega como líder de la postemporada al volante de la camioneta número 96 Mobil, con un total de mil 147 puntos y una ventaja de cinco unidades sobre su más cercano perseguidor. El piloto potosino buscará defender esa posición para asegurar el título, respaldado por una destacada campaña en la que ha conseguido cuatro victorias, incluida una durante la primera ronda de El Chase.

Por su parte, Sebastián Rodríguez también mantiene posibilidades de pelear por el campeonato con la camioneta número 9 Ferretera Azteca. El único novato que logró instalarse en esta etapa suma mil 131 unidades y ocupa la tercera posición de la clasificación, por lo que necesitará conseguir la mayor cantidad de puntos posibles y esperar una combinación favorable de resultados para alcanzar la corona. Además, ya tiene asegurado el reconocimiento como Novato del Año, después de conseguir su primera victoria durante la visita de la categoría a Yucatán.

Mientras tanto, Jassyr Salazar, piloto de la camioneta número 13 Selvania, tendrá como objetivo asegurar el subcampeonato de novatos y cerrar de buena manera su participación en la temporada. Con 360 puntos, buscará mantener su posición dentro de esta clasificación y completar un año positivo para la escudería potosina en el campeonato de desarrollo del automovilismo nacional.

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La actividad en el óvalo de una milla del Autódromo Hermanos Rodríguez comenzará el sábado con las sesiones de prácticas y calificación, mientras que el domingo a las 12:45 horas se disputará la carrera definitiva, programada a 75 vueltas con una etapa puntuable en el giro 30. De esta manera, Dynamic Motorsports llegará a la capital del país con dos cartas fuertes para buscar el campeonato de Trucks México Series, en una final donde cada punto será determinante para definir al monarca de 2026.