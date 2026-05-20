Boletos en México serían de los más caros de la historia

México.- Los boletos para asistir a la Copa del Mundo en México serán los más caros en la historia de los mundiales. De acuerdo con Live Football Tickets, una plataforma que se dedica a la venta de accesos para eventos, las entradas para asistir al Estadio de la Ciudad de México tienen el promedio de boletos más costosos, superando a los que se venden en Estados Unidos.

La fuente cita que el costo promedio de los boletos para los partidos que se estarán jugando en el Estadio Banorte es de 2 mil 413 dólares (41 mil 746 pesos), superando a los mil 904 dólares (32 mil pesos) que cuestan en el Estadio Metlife en Nueva Jersey, donde se jugará la gran final.

Estas cantidades supondrían un alza de precios casi cinco veces más cara que los precios que hubo en la Copa del Mundo de Qatar y que justo causó controversia por su alto costo.

Dentro del listado de las sedes más caras para asistir a la Copa del Mundo se encuentran el Hard Rock de Miami, con un promedio de mil 676 dólares (28 mil pesos), SoFi Stadium de Los Ángeles (23 mil pesos), y las sedes en el Estadio de las Chivas en Guadalajara mil 313 dólares (22 mil 716 pesos) y la ciudad de Monterrey con 692 dólares (11 mil 972 pesos).

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En total, México estará albergando un total de 13 partidos de la Copa del Mundo, de los cuales cinco serán en la cancha del Estadio de la Ciudad de México, incluyendo la inauguración. En tanto, Guadalajara será sede de cuatro compromisos, incluyendo uno de la Selección Mexicana ante Corea del Sur.

Mientras tanto, Monterrey será sede de cuatro compromisos, sin ninguno del Tri, aunque con posibilidad de recibir uno de Países Bajos en rondas siguientes.

Estados Unidos recibirá 78 compromisos del Mundial, incluyendo la final. Mientras tanto, Canadá albergará los mismos 13 que México.