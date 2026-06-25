logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Ley Serrano: de la web a la calle

Fotogalería

Ley Serrano: de la web a la calle

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Brasil supera por goleada a Escocia

Vinícius Júnior logra doblete y se instalan en siguiente fase del Mundial

Por AP

Junio 25, 2026 03:00 a.m.
A
Brasil supera por goleada a Escocia
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      MIAMI GARDENS.- Vinícius Junior marcó dos goles, Matheus Cunha consiguió uno y el pentacampeón Brasil vapuleó el miércoles 3-0 a Escocia para avanzar a la ronda de eliminación directa como primero de grupo.

      El astro del Real Madrid, quien ha marcado en los tres partidos de la fase de grupos de Brasil, anotó apenas a los 7 minutos y lo logró de nuevo justo antes del descanso. Así, Vinícius igualó a Kylian Mbappé de Francia con cuatro goles, uno menos que los cinco facturados por Lionel Messi, líder de los artilleros del torneo.

      Neymar ingresó como suplente a los 76 minutos. Apareció en este Mundial tras una lesión en la pantorrilla derecha que lo dejó fuera de los dos primeros partidos de Brasil. El público, mayoritariamente brasileño en el Hard Rock Stadium comenzó a corear su nombre a mediados de la segunda parte cuando salió del banquillo y empezó a hacer sprints de calentamiento en la banda; los aficionados rugieron cuando entró al campo.

      Neymar es el goleador histórico de Brasil con 79 goles en 130 partidos internacionales. El delantero de 34 años participó en las últimas tres Copas del Mundo con Brasil, anotando ocho goles. Escocia no participaba en un Mundial desde 1998 pero se ha convertido en uno de los equipos más interesantes del torneo. Sus fieles seguidores, conocidos como el Ejército del Tartán, crearon un ambiente festivo en las áreas de Boston y Miami antes de los partidos de su selección.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        México firma paso perfecto en fase de grupos
        México firma paso perfecto en fase de grupos

        México firma paso perfecto en fase de grupos

        SLP

        EFE

        El Tri venció 0-3 a República Checa en el Azteca y avanzó invicto, sin recibir gol.

        Brasil avanza como líder; Escocia espera milagro
        Brasil avanza como líder; Escocia espera milagro

        Brasil avanza como líder; Escocia espera milagro

        SLP

        Redacción

        Marruecos también avanza; Escocia depende de otros resultados

        México buscará seguir haciendo historia ante Chequia
        México buscará seguir haciendo historia ante Chequia

        México buscará seguir haciendo historia ante Chequia

        SLP

        El Universal

        Chequia se juega su pase a la siguiente ronda ante un México ya clasificado.

        Alineación de México frente a Chequia
        Alineación de México frente a Chequia

        Alineación de México frente a Chequia

        SLP

        Pulso Online

        Guillermo Martínez aparece como la gran sorpresa del once inicial; Memo Ochoa no arrancará el partido.