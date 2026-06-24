MC buscará la alcaldía de Valles sin coalición
El dirigente municipal, David González Abud, adelantó que el partido abrirá oficinas en julio
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
CIUDAD VALLES. Movimiento Ciudadano competirá en solitario por la Presidencia Municipal de Ciudad Valles, afirmó el dirigente local del partido, David González Abud.
Aunque todavía no hay definiciones sobre posibles precandidaturas, González Abud señaló que la decisión es buscar la alcaldía sin integrarse a una coalición, como ha ocurrido en los últimos años en distintos procesos electorales.
El líder municipal de MC indicó que el partido prevé abrir sus oficinas en Ciudad Valles a mediados de julio. Una vez concretado ese paso, comenzarán los trabajos políticos y actividades de organización rumbo al próximo proceso electoral.
Sostuvo que la intención es construir una propuesta propia para competir por el gobierno municipal.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
MC buscará la alcaldía de Valles sin coalición
Huasteca Hoy
El dirigente municipal, David González Abud, adelantó que el partido abrirá oficinas en julio
Inauguración de tienda provoca cierre de calle en Valles
Huasteca Hoy
El bloqueo ocurrió en el fraccionamiento El Carmen 2 durante un evento encabezado por el alcalde