México firma paso perfecto en fase de grupos

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La selección de México firmó este miércoles una actuación histórica al derrotar 3-0 a República Checa en el estadio Azteca y clasificarse a la siguiente ronda del Mundial como líder del Grupo A, con paso perfecto y la portería imbatida.

El conjunto mexicano ganó sus tres encuentros de la fase de grupos, una marca sin precedentes en su historia mundialista, al sumar nueve puntos y mantener su arco en cero durante toda la primera ronda.

El marcador se abrió al minuto 55 con una brillante acción individual del lateral Mateo Chávez, quien, en su debut en el torneo, recorrió gran parte del campo antes de definir con un disparo preciso para vencer al arquero checo.

La ventaja se amplió gracias a Julián Quiñones, quien aprovechó una serie de rebotes dentro del área para empujar el balón al fondo de las redes y prácticamente sentenciar el encuentro.

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Cuando el partido llegaba a su fin, Álvaro Fidalgo puso cifras definitivas al marcar el 3-0 en el tiempo de compensación, coronando una sólida actuación del equipo mexicano.

Con este resultado, México llega fortalecido a la fase de eliminación directa, después de completar una fase de grupos perfecta tanto en resultados como en desempeño defensivo.