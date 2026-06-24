Medina y Tecmol reavivan pleito en redes sociales

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CIUDAD VALLES. El alcalde David Medina Salazar y el excandidato a la Presidencia Municipal, José Luis Romero Calzada, "Tecmol", reavivaron su enfrentamiento político a través de videos publicados en Facebook.

El primero en lanzar señalamientos fue Romero Calzada, quien en un video de aproximadamente 40 segundos hizo comentarios contra la familia del alcalde y afirmó que quien entra a la política "se mete al lodo".

La respuesta de Medina Salazar llegó mediante un video de más de nueve minutos, en el que calificó a Romero Calzada como "ruin" y "bajo". Además, le advirtió que si continúa metiéndose con su familia encontrará a "otro Medina".

El alcalde también retó a Tecmol a demostrar la procedencia del dinero en efectivo que reparte.

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El conflicto entre ambos políticos del Partido Verde Ecologista de México se arrastra desde la primera administración de Medina Salazar y se intensificó durante la campaña de 2024, cuando ambos compitieron por la Presidencia Municipal de Ciudad Valles.