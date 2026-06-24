Inauguración de tienda provoca cierre de calle en Valles

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CIUDAD VALLES. La inauguración del inicio de trabajos de una tienda Bara Bara en el fraccionamiento El Carmen 2 provocó el cierre de la calle Margarita desde antes de las 8:00 de la mañana.

El bloqueo se realizó previo al evento encabezado por el alcalde, programado alrededor de las 10:00 horas, en una de las principales vialidades de este sector habitacional.

Durante su mensaje, el presidente municipal afirmó que en su administración se ha recuperado la confianza de inversionistas y empresas para instalarse en Ciudad Valles.

Señaló que este tipo de proyectos forman parte del crecimiento económico registrado durante los últimos cuatro años, correspondientes a sus dos administraciones municipales.

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La tienda Bara Bara será una de las sucursales que la empresa abrirá en la localidad.