Bravos castigan a relevistas de Piratas para imponerse

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PITTSBURGH.- Joey Bart conectó un jonrón de dos carreras con dos outs en la octava entrada, lo que impulsó a los Bravos de Atlanta, líderes del Este de la Liga Nacional, a una victoria por 3-0 sobre su exequipo el miércoles, después de que el abridor de los Piratas de Pittsburgh, Jared Jones, lanzara seis entradas perfectas antes de ser retirado.

Bart, traspasado a los Bravos desde los Piratas el 18 de junio, siguió a un doble de Mike Yastrzemski con un batazo de 422 pies hacia el jardín entre izquierdo y central ante un slider del dominicano Dennis Santana (2-4). Drake Baldwin añadió un sencillo productor al central en la novena.

Jones ponchó a ocho en 77 lanzamientos, incluidos 53 strikes, para bajar su efectividad de 5,28 a 4,37. Su intento estuvo a punto de terminar por culpa de Bart con un out en la tercera, pero un largo batazo al jardín izquierdo fue atrapado contra la barda por Bryan Reynolds.

Jones, de 24 años, no ha realizado más de 81 lanzamientos en ocho aperturas desde que regresó el 20 de mayo, tras perderse toda la temporada pasada luego de someterse a una cirugía de refuerzo interno del ligamento colateral cubital el 21 de mayo de 2025.

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Mason Montgomery relevó a Jones para iniciar la séptima entrada, al conseguir que Michael Harris II rodara a primera antes de permitir un sencillo al jardín izquierdo de Ozzie Albies con un out. Ponchó a Matt Olson y a Baldwin para cerrar el inning.

Dylan Dodd (1-0) estuvo perfecto para Atlanta en la parte baja de la séptima y se acreditó la victoria. El cubano Raisel Iglesias ponchó a dos en la novena para su 18vo salvamento.