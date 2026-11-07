Bravos sorprende y elimina al ADSL
El conjunto fronterizo terminó con toda aspiración de Liguilla del cuadro local
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Atlético de San Luis dejó escapar otra oportunidad de cerrar con una victoria ante su afición y cayó por la mínima diferencia de 0-1 frente a FC Juárez, en el encuentro correspondiente a la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX, disputado la noche de este viernes 6 de noviembre en el Estadio Libertad Financiera. Aunque el conjunto potosino generó algunas opciones de peligro, volvió a evidenciar sus problemas para concretar y terminó pagando caro para quedar prácticamente fuera de la Liguilla.
Durante la primera mitad, los dirigidos por Diego Mejía intentaron asumir la iniciativa y buscaron hacer daño por las bandas. Al minuto 23 tuvieron una de sus oportunidades más claras: el guardameta fronterizo rechazó un primer remate y Felipe Mora conectó de cabeza en el rebote, pero el balón se estrelló en el poste, quedándose a centímetros de cruzar la línea de gol. Posteriormente, al 42´, otro disparo potosino fue contenido por el arquero visitante. Pese a las aproximaciones, San Luis no encontró la contundencia necesaria para abrir el marcador y se fue al descanso con el empate sin goles.
En el complemento, los potosinos mantuvieron la intención ofensiva, mientras Gibrán Lajud tuvo que intervenir al 51´ y 56´ para evitar que Juárez tomara ventaja. David Rodríguez, al 58´, y Rafael Llorente, al 67´, también probaron suerte, pero sus disparos pasaron desviados por muy poco. Diego Mejía movió sus piezas con los ingresos de Leonardo Flores, Johan Caicedo y Sebastián Pérez Bouquet, en busca de mayor profundidad, aunque los cambios tampoco consiguieron modificar el rumbo del encuentro.
La jugada que terminó por sentenciar a los potosinos llegó al minuto 82, cuando el árbitro central acudió al VAR y determinó señalar un penal a favor de FC Juárez por una infracción dentro del área. Óscar Estupiñán cobró desde los once pasos y convirtió al 84´, dejando sin margen de reacción al Atlético de San Luis. En los últimos minutos ingresaron Román Torres y Santiago Muñoz, pero los locales no lograron generar una oportunidad suficiente para evitar la derrota.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
El resultado vuelve a dejar cuestionamientos sobre la capacidad del equipo potosino para transformar sus aproximaciones en goles y resolver partidos en casa. San Luis tuvo momentos de insistencia, pero la falta de contundencia y un error dentro del área terminaron marcando la diferencia. Ahora, el conjunto de Diego Mejía tendrá que aprovechar la pausa por la Fecha FIFA para cerrar el torneo con una victoria y preparar el duelo ante Puebla el próximo 20 de noviembre en el Estadio Cuauhtémoc.
no te pierdas estas noticias
Cardenales de San Luis ascienden a Rob Cerfolio a gerente general a los 34 años
AP
Rob Cerfolio, de 34 años, liderará el desarrollo y rendimiento de jugadores en San Luis.
México conquista el bronce en Dakar 2026
El Universal
La delegación mexicana acumula cuatro medallas de bronce en Dakar 2026, con destacada actuación de Saborío.
César Ramos dirigirá el Clásico Capitalino por cuarta ocasión
El Universal
En encuentros previos dirigidos por Ramos, Pumas y América registran victorias y empates.