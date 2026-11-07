Bravos sorprende y elimina al ADSL

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Atlético de San Luis dejó escapar otra oportunidad de cerrar con una victoria ante su afición y cayó por la mínima diferencia de 0-1 frente a FC Juárez, en el encuentro correspondiente a la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX, disputado la noche de este viernes 6 de noviembre en el Estadio Libertad Financiera. Aunque el conjunto potosino generó algunas opciones de peligro, volvió a evidenciar sus problemas para concretar y terminó pagando caro para quedar prácticamente fuera de la Liguilla.

Durante la primera mitad, los dirigidos por Diego Mejía intentaron asumir la iniciativa y buscaron hacer daño por las bandas. Al minuto 23 tuvieron una de sus oportunidades más claras: el guardameta fronterizo rechazó un primer remate y Felipe Mora conectó de cabeza en el rebote, pero el balón se estrelló en el poste, quedándose a centímetros de cruzar la línea de gol. Posteriormente, al 42´, otro disparo potosino fue contenido por el arquero visitante. Pese a las aproximaciones, San Luis no encontró la contundencia necesaria para abrir el marcador y se fue al descanso con el empate sin goles.

En el complemento, los potosinos mantuvieron la intención ofensiva, mientras Gibrán Lajud tuvo que intervenir al 51´ y 56´ para evitar que Juárez tomara ventaja. David Rodríguez, al 58´, y Rafael Llorente, al 67´, también probaron suerte, pero sus disparos pasaron desviados por muy poco. Diego Mejía movió sus piezas con los ingresos de Leonardo Flores, Johan Caicedo y Sebastián Pérez Bouquet, en busca de mayor profundidad, aunque los cambios tampoco consiguieron modificar el rumbo del encuentro.

La jugada que terminó por sentenciar a los potosinos llegó al minuto 82, cuando el árbitro central acudió al VAR y determinó señalar un penal a favor de FC Juárez por una infracción dentro del área. Óscar Estupiñán cobró desde los once pasos y convirtió al 84´, dejando sin margen de reacción al Atlético de San Luis. En los últimos minutos ingresaron Román Torres y Santiago Muñoz, pero los locales no lograron generar una oportunidad suficiente para evitar la derrota.

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El resultado vuelve a dejar cuestionamientos sobre la capacidad del equipo potosino para transformar sus aproximaciones en goles y resolver partidos en casa. San Luis tuvo momentos de insistencia, pero la falta de contundencia y un error dentro del área terminaron marcando la diferencia. Ahora, el conjunto de Diego Mejía tendrá que aprovechar la pausa por la Fecha FIFA para cerrar el torneo con una victoria y preparar el duelo ante Puebla el próximo 20 de noviembre en el Estadio Cuauhtémoc.