Brilla la Uni en el Circuito Estudiantil de Voleibol

Por Romario Ventura

Octubre 07, 2025 03:00 a.m.
A
Brilla la Uni en el Circuito Estudiantil de Voleibol

El fin de semana se vivió una intensa jornada deportiva con la continuación del Circuito Estudiantil de Voleibol 2025, que tuvo como sedes las instalaciones del Instituto Potosino de la Juventud y la Unidad Deportiva Universitaria. Los equipos representativos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) enfrentaron a distintas instituciones de Aguascalientes, ofreciendo duelos de gran nivel competitivo.

En la rama varonil, la UASLP protagonizó un emocionante encuentro ante la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), en un partido que se definió hasta el quinto set, con parciales de 25-15, 25-14, 23-25, 24-26 y 14-16, a favor de los visitantes. Sin embargo, los potosinos mostraron carácter y se repusieron con una victoria 4-1 sobre la Universidad Politécnica de Aguascalientes (UPA), con marcadores de 25-19, 28-26, 25-21, 25-12 y 16-18.

Por su parte, el equipo femenil de la UASLP firmó una destacada actuación al conseguir dos triunfos consecutivos. Primero derrotaron en sets corridos a la Universidad Autónoma de Aguascalientes (25-15, 25-14 y 25-19), y más tarde repitieron la fórmula frente a la Universidad Cuauhtémoc de Aguascalientes, imponiéndose 3-0 con parciales de 25-17, 25-10 y 25-23.

Con estos resultados, los representativos de la UASLP reafirmaron su fortaleza dentro del circuito, consolidándose como protagonistas del voleibol universitario de la región, y dejando en claro su compromiso con el desarrollo deportivo y competitivo de la institución universitaria.

