Arranca Semana de la Ciencia y la Tecnología

Destaca el Domo curioso, un espacio interactivo

Por Carmen Hernández

Octubre 07, 2025 03:00 a.m.
A
Arranca Semana de la Ciencia y la Tecnología

Ciudad Fernández.- El Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología (COPOCYT) arrancó la Semana de la Ciencia y la Tecnología en el Centro de Investigación “El Balandrán”, las actividades se realizarán del 6 al  10 de octubre. 

El evento fue inaugurado por el alcalde Rodolfo Loredo Hernández y Amanda Karina Contreras Quijada, directora de Análisis y Prospectiva del COPOCYT.

Las actividades se llevarán a cabo en la Escuela Benito Juárez, en el Ejido del Refugio. 

Se invita a toda la población a participar en las actividades programadas de las 10:00 de la mañana a la 1:00 de la tarde y de 5:00 a 7:00 de la noche en la Escuela Benito Juárez, donde se encuentra instalado el “Domo Curioso”, un espacio interactivo para vivir la ciencia de manera divertida y educativa.

La representante del COPOCYT Amanda Karina Contreras Quijada, señaló que la Semana de Ciencia y Tecnología se realiza de manera simultánea en distintas regiones del estado, como parte de la Semana Nacional del Conocimiento y la Innovación.  

Lo que se busca es acercar la ciencia a las nuevas generaciones y demostrar que aprender puede ser una experiencia dinámica y divertida 

Desde el 2019, el programa ha atendido 97 mil personas en todo el estado.

