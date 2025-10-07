logo pulso
Va la Sub-20 por el pase a cuartos

La selección mexicana enfrentará al anfitrión del Mundial, Chile

Por El Universal

Octubre 07, 2025 03:00 a.m.
A
Va la Sub-20 por el pase a cuartos

CIUDAD DE MÉXICO.- El Tricolor está listo para dar un nuevo golpe en la Copa del Mundo. Después de avanzar como segundo lugar en el Grupo de la Muerte, a la Selección Mexicana Sub-20 le tocó como “premio” enfrentarse a Chile, anfitrión del evento. Contra miles de aficionados que apoyarán al combinado local en el estadio Elías Figueroa, el representativo juvenil va por una nueva hazaña.

Los dirigidos por Eduardo Arce ya superaron el reto de medirse con las estrellas de España, Brasil y Marruecos. Llegan a este compromiso con la historia en calidad de invictos. Ahora, en un estadio que tiene capacidad para 20 mil 575 espectadores, la mentalidad será fundamental para dar el siguiente paso.

“Sabemos que, en las fases finales, hay que tener mucha paciencia. Ellos son los locales y tendrán ese plus de ir a buscarnos, de tener ese ímpetu, pero no creo que nos juegue en contra”, declaró Arce.

Ante La Roja, el Tricolor buscará clasificar a cuartos de final en un Mundial Sub-20 por primera vez desde 2017.

Para Hugo Camberos, futbolista de las Chivas, jugar ante el público andino no representa un problema para cumplir con el gran objetivo del Tricolor.

Los chilenos, a pesar de ser locales, no tuvieron un desempeño sobresaliente en la fase de grupos. Después de vencer a Nueva Zelanda en el debut, sufrieron dos derrotas consecutivas, contra Japón y Egipto, para tomar el segundo lugar del sector A, con cinco goles en contra y apenas tres a favor.

El Tricolor, con Gilberto Mora como gran referente, cerró con cinco anotaciones.

