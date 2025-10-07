Apresan a “Don José”, líder de banda criminal

Ciudad de México.- Autoridades federales ejecutaron cinco órdenes de cateo en Durango, donde arrestaron a José Luis “N”, “Don José”, quien es considerado líder de una célula delictiva dedicada al secuestro y tráfico de personas, afín a la organización delictiva “Cabrera Sarabia” de la facción “Los Mayos”.

También fue detenida Diana Estefanía Villalobos, “Patrona”, así como José Juan Quiñones, Rocío Quiñones, “Licenciada”, José Raymundo Freyre y José Orlando Barrientos, además se aseguraron tres cargadores, 59 cartuchos, 36 celulares, un radio de comunicación, tres vehículos y una motocicleta.

El Gabinete de Seguridad informó que en seguimiento a trabajos de inteligencia e investigación, en acciones encabezadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en coordinación con Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se ejecutaron las órdenes de cateo.

Los efectivos realizaron vigilancias fijas y móviles en cinco inmuebles, donde se obtuvieron los datos de prueba que fueron entregados a un Juez de control, quien liberó las órdenes de cateo.

Los uniformados desplegaron operativos simultáneos para ejecutar las órdenes de cateo en las colonias Loma Bonita, La Morga, Cerro de Guadalupe y Guadalupe Victoria, donde fueron detenidas las seis personas.