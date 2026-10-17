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Brujas recibe al Cefor Promotora San Luis

Por Romario Ventura

Octubre 17, 2026 03:00 a.m.
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Brujas recibe al Cefor Promotora San Luis
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      La Jornada 7 del Grupo 12 de la Liga Tercera División Profesional (TDP) tendrá un enfrentamiento entre equipos de San Luis Potosí, cuando Brujas reciba a Cefor Promotora San Luis este sábado 17 de octubre, a las 16:00 horas, en la Unidad Deportiva 7 de Mayo, ubicada en el municipio de Villa de Arriaga. El encuentro representa una oportunidad para ambas escuadras de sumar puntos y mejorar su posición en la competencia.

      Brujas llegará a este compromiso con ocho puntos, producto de dos victorias, un empate, un punto extra conseguido en tanda de penales y dos derrotas. En su partido anterior igualó 3-3 ante Magos Unión y obtuvo el punto adicional al ganar 5-4 en penales.

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