Brujas recibe al Cefor Promotora San Luis

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La Jornada 7 del Grupo 12 de la Liga Tercera División Profesional (TDP) tendrá un enfrentamiento entre equipos de San Luis Potosí, cuando Brujas reciba a Cefor Promotora San Luis este sábado 17 de octubre, a las 16:00 horas, en la Unidad Deportiva 7 de Mayo, ubicada en el municipio de Villa de Arriaga. El encuentro representa una oportunidad para ambas escuadras de sumar puntos y mejorar su posición en la competencia.

Brujas llegará a este compromiso con ocho puntos, producto de dos victorias, un empate, un punto extra conseguido en tanda de penales y dos derrotas. En su partido anterior igualó 3-3 ante Magos Unión y obtuvo el punto adicional al ganar 5-4 en penales.