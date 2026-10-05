Bruno Michel ilusionado con la F2 en México: espera lleno total

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 5 (EL UNIVERSAL).- "Fue una decisión muy fácil de tomar", comenta Bruno Michel al hablar sobre la aparición de México en el calendario de Fórmula 2 para 2027. El CEO de la categoría se mostró contento e ilusionado con lo que se vivirá el próximo año, porque sabe que la afición mexicana no lo decepcionará.

Gran asistencia y entusiasmo en el Gran Premio de México

Si algo caracteriza al Gran Premio de la Ciudad de México, además de su afición, es el alto número de asistencia que se registra durante los tres días de acción. Tan solo el año pasado, sin ningún mexicano en pista, hubo más de 400 mil asistentes, por lo que el directivo francés vislumbra un gran éxito con la llegada de la categoría al país.

"Va a estar completamente lleno, no tengo ninguna duda de eso. Yo creo que lo que vamos a agregar al fin de semana hará que sea un gran evento para ponerlo dentro del itinerario y estoy muy emocionado por ello", señaló.

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Apoyo institucional y expectativas para la doble cartelera

"Habíamos tenido esta conversación antes con Federico González, director del GP de México, que es una carrera que emociona mucho a los fans, les va a encantar esta parte del show, traerles esta parte de la F2 para el Gran Premio fue una decisión muy lógica para ambas partes y quiero agradecer a la secretaria Alejandra Frausto, obviamente a Federico, quien fue clave y a Rafa Villagómez (padre), quien también ha sido clave para traer la F2 a México. Muchas gracias y ya queremos ver esta carrera aquí", añadió.

Respecto a la posibilidad de contar con la Fórmula 3, Michel fue claro al decidir que primero verán cómo funciona esta doble cartelera para 2027 y también se sinceró al decir que esta categoría tiene menos fechas para reducir los gastos.