Rosa Icela Rodríguez garantiza elecciones limpias y seguras en 2027

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 5 (EL UNIVERSAL).- Ante las preocupaciones expresadas por legisladores de oposición sobre una posible intervención del gobierno federal, la presencia de dinero del narco y la injerencia del crimen organizado en las elecciones de junio próximo, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, garantizó condiciones de seguridad para que la ciudadanía ejerza libremente su voto.

Acciones de la autoridad

Al comparecer a puerta cerrada ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, en el inicio de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la funcionaria aseguró que el gobierno federal tendrá respeto absoluto a la decisión ciudadana y a las leyes electorales.

"Lo primero que les dijimos (a los senadores) es que hay y siempre habrá un respeto absoluto a la decisión ciudadana sobre la definición en las elecciones. Entonces, que no dudaran, como así ha venido siendo, la parte del respeto absoluto a la ley y a las normas electorales. Y también, en general, queremos un proceso limpio, un proceso claro, transparente, en donde haya mucha participación ciudadana como así lo ha sido", enfatizó en conferencia de prensa posterior.

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¿Cómo ocurrió la comparecencia y qué declaraciones se dieron?

Ante los medios de comunicación, Rosa Icela Rodríguez afirmó que el gobierno federal generará las condiciones para que los comicios se desarrollen con limpieza, tranquilidad y pleno respeto a la voluntad ciudadana.

Además, hizo un llamado a los partidos políticos a elegir buenos perfiles. "También les pedimos a todos los partidos políticos que pudieran estar eligiendo dentro de los procesos internos a candidatos y candidatas que tuvieran un currículum limpio, que fueran candidatos y candidatas, mujeres hombres, con una trayectoria de ética y de compromiso con la ciudadanía. Entonces, que anduvieran por el buen camino. Esa fue la la recomendación que tomaron a bien", destacó.

-¿Será una elección blindada del crimen organizado?, se le cuestionó.

-Será una elección en donde el Estado mexicano dará todas las condiciones en materia de seguridad para que se puedan llevar a cabo comicios con tranquilidad y donde se respete la voluntad ciudadana.

Segob descarta intervención de EU en elecciones de 2027 y 2030

Consultada sobre el riesgo de una eventual intervención de Estados Unidos en los procesos electorales de 2027 y 2030, particularmente a partir de comicios presidenciales registrados recientemente en otros países de América Latina, respondió que los comicios en nuestro país serán decididos exclusivamente por las y los mexicanos.

La titular de la Secretaría de Gobernación destacó que México mantiene una buena coordinación con Estados Unidos en distintos ámbitos, particularmente en seguridad, migración y las relaciones comerciales y económicas.

Sin embargo, subrayó que esta cooperación no modifica la convicción de que corresponde únicamente a los mexicanos decidir quién gobierna el país.

"La decisión de quién gobierna en México es de los mexicanos", insistió, al señalar que esa certeza se mantiene de cara a los comicios de 2027 y 2030.

Oposición rechaza comparecencia a puerta cerrada de Rosa Icela Rodríguez

El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, y la senadora del PAN Mayuli Latifa Martínez expresaron durante la comparecencia su inconformidad por la decisión de que esta reunión de rendición de cuentas se llevara a cabo de forma privada y sin la presencia de los medios de comunicación.

La panista señaló que su grupo parlamentario no está de acuerdo en que las comparecencias se hagan en reuniones privadas en las que únicamente "pareciera que de manera privilegiada un número de senadoras y senadores que integran la Junta de Coordinación Política puede hacer cuestionamientos. Creemos que las comparecencias deben de darse en el pleno del Senado, la rendición de cuentas debe ser de forma pública".