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Buscará Antonelli consolidar liderato

Por AP

Septiembre 25, 2026 03:00 a.m.
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Buscará Antonelli consolidar liderato
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      Kimi Antonelli insiste en que la lucha por el título de la Fórmula 1 "no ha terminado" al afrontar el Gran Premio de Azerbaiyán de esta semana con una amplia ventaja de 81 puntos.

      Parece prácticamente sentenciado, pero Bakú ya ha deparado sorpresas antes y el italiano de 20 años fue superado por George Russell, su compañero de equipo con Mercedes, en ambas sesiones de entrenamientos del jueves.

      Hace un año, Bakú fue el lugar donde la aspiración al título de Oscar Piastri empezó a desmoronarse. El australiano lideraba la clasificación cuando casi se caló en la parrilla, cayó al último puesto y se estrelló, todo en el lapso de aproximadamente un minuto en la primera vuelta.

      Eso dio inicio a una racha de seis carreras sin subir al podio para Piastri, que tuvo que ver cómo la pelea por el campeonato se convertía en un duelo entre el eventual campeón Lando Norris y Max Verstappen.

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      Antonelli, cuyas prácticas se vieron afectadas por problemas en el auto el jueves, se muestra cauto mientras apunta a convertirse en el campeón más joven en la historia de la F1. "Hasta que cruzas esa línea de meta, no se ha terminado. Es como el tenis, un punto a la vez. Aquí, una carrera a la vez", declaró. "Cuanto antes se termine, mejor. Aún queda mucho y no va a ser fácil. Va a ser intenso, pero estoy listo para dar lo mejor de mí y seguir divirtiéndome".

      Hay diferencias clave este año. Para empezar, la ventaja de Antonelli es más del doble del mayor margen que tuvo Piastri el año pasado. Se presenta tras victorias consecutivas, no con la controversia por órdenes de equipo que perseguía a Piastri y Norris hace un año. En cuanto a Piastri, afirma que su regreso a un escenario donde ganó en 2024 y vivió una pesadilla en 2025 es "amor-odio en cierto modo".

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