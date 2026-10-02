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Buscará Antonelli recuperarse de semana disruptiva

Por AP

Octubre 02, 2026 03:00 a.m.
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Buscará Antonelli recuperarse de semana disruptiva
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      Kimi Antonelli tendrá que lidiar con una pista desconocida y con la posibilidad de lluvias intensas mientras busca recuperarse de su "peor fin de semana" en su lucha por el título de Fórmula 1 de 2026.

      El Gran Premio de Bahréin, que pese a ese nombre se correrá en Malasia, lleva a Antonelli y a sus rivales a una pista que la F1 visitó por última vez en 2017 —cuando el piloto tenía 11 años. Se trata de una carrera añadida apresuradamente al calendario debido a la alteración causada por la guerra de Irán.

      Con lluvia posible en los tres días de actividad en la pista, podría ser la primera carrera realmente mojada desde que la F1 modificó su reglamento para la temporada 2026. Y el asfalto abrasivo también tiende a devorar los neumáticos.

      Antonelli busca dejar atrás una semana "muy disruptiva"

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      Antonelli aún tiene una ventaja dominante de 66 puntos sobre su compañero de equipo George Russell, pero ésta se redujo desde 81 la semana pasada después de que su choque en la clasificación obligó a controlar daños en el Gran Premio de Azerbaiyán. Antonelli remontó desde el 16º puesto en la parrilla para terminar quinto, ayudado por numerosos percances delante de él, mientras que Russell contuvo a Max Verstappen para lograr su primera victoria en casi tres meses.

      "Probablemente el fin de semana pasado fue mi peor fin de semana desde mi perspectiva de la temporada", manifestó Antonelli.

      "Era lo que necesitaba el domingo: necesitaba un resultado limpio después de un fin de semana muy disruptivo. Después de la carrera, no estaba contento con el resultado ni con nada, pero aprendí muchas cosas y lo más importante es que siempre necesito estar al 100%. Necesito realmente dar lo mejor de mí para lograr el mejor resultado porque, si no hago todo bien, o si no intento hacer todo bien dentro de mis posibilidades, entonces nada va a llegar por sí solo".

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